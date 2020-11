Donald Trump a répété jeudi qu’il allait gagner l’élection présidentielle américaine, que les démocrates essaient de lui « voler », a-t-il de nouveau accusé, sans aucun élément concret à l’appui, alors que le comptage des voix n’est pas achevé dans plusieurs États-clés. À tel point que trois grandes chaînes de télévision ont interrompu la retransmission de son intervention.

« Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection », a affirmé sans preuve Donald Trump jeudi lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, après s’être déjà déclaré vainqueur des élections américaines dans la nuit de mardi à mercredi. Jeudi soir les projections des médias américains donnaient 253 grands électeurs à Joe Biden contre 214 à Donald Trump. Il en faut 270 pour accéder à la Maison-Blanche.

Toujours les mêmes accusations

« Malgré l’interférence, jamais vue dans une élection, des grands médias, du monde des affaires et des géants de la tech, nous avons gagné avec des scores historiques et les sondeurs se sont délibérément trompés », a-t-il poursuivi. « Il n’y a pas eu la vague bleue (la couleur du parti démocrate) annoncée ».

Dans un discours tranchant avec la brève allocution, plus tôt dans la journée, de son adversaire Joe Biden, Donald Trump a déroulé le même argumentaire que lors de sa première intervention au soir du 3 novembre, sans apporter de preuves de ses accusations de fraude électorale.

Il fait appel à la « justice »

« Nous ne pouvons permettre à personne de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats », a-t-il encore dit. « J’ai le sentiment que la justice devra trancher en fin de compte ». Le président semble de plus en plus isolé au sein de son parti républicain, alors que le décompte des votes se poursuivait jeudi dans plusieurs Etats.

Les grandes chaînes de télévision interrompent la retransmission de son discours

Trois chaînes de télévision majeure, NBC et sa filiale MSNBC, CBS et ABC, ont purement et simplement interrompu la retransmission du discours du président sortant. CNN a qualifié Donald Trump de « franchement pathétique », et même Fox Newsa pris ces allégations avec des pincettes. Le présentateur de MSNBC, Brian Williams, s’en est expliqué : « Nous voici de nouveau dans la position habituelle de devoir non seulement interrompre le président des Etats-Unis, mais aussi de devoir corriger les propos du président des Etats-Unis. Nous n’avons aucune preuve qu’il y ait des votes illégaux. À notre connaissance il n’y a pas de victoire de Trump. » Donald Trump multiplie déjà les recours en justice contre les opérations de vote, dans le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie et le Nevada dont les résultats finaux sont encore en suspens, tout en demandant également un recomptage des votes dans le Wisconsin, remporté par son rival démocrate.

Avec Europe1