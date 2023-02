Du beau monde sur le cross tri d’Atimaono

La plage publique d’Atimaono à Papara était particulièrement bondée ce dimanche matin. Et pour cause, le club Vahine triathlon et la Fédération tahitienne de triathlon y organisait la première rencontre de l’année. Au programme; des épreuves nature qui ont attiré près de 150 personnes.

Pour cette reprise pas question de faire dans la dentelle pour le club féminin de référence en triathlon. Les vahine ont donc proposé aux licenciés des épreuves de cross triathlon, une épreuve dérivée du triathlon original et qui se pratique sur un terrain accidenté et hors route. Ainsi, âgés de 6 à 77 ans, les athlètes ont eu l’occasion de s’exprimer sur des parcours tracés dans l’enceinte même du parc. Au total, 4 courses ont été disputées. Sur les départs beaucoup d’habitués, quelques non licenciés curieux de découvrir la discipline, mais aussi de vrais compétiteurs.

Sur l’épreuve reine qui consistait à s’affranchir de 500 m de natation, 11 km de vélo et 4 km de course à pied, c’est Jean-Marc Rimaud qui a été le plus costaud. Après avoir survolé la natation, il a tenté de garder au maximum ses distances avec Toanui Gobrait à ses trousses sur le vélo. « En natation, j’avais deux minutes d’avance. À vélo, j’ai vu que Toanui grattait 5 – 10 secondes par tour et après, il fallait que je gère à pied », confie avec satisfaction le grand vainqueur.

Il a finalement bouclé la distance en 51’09 », avec un peu plus d’une minute d’avance sur son poursuivant. À la troisième place, on retrouve Yoann Hotellier avec un chrono de 53’54 ». Chez les femmes, c’est la championne Clémence Déde qui s’est imposée face à Maidi Susset et Valérie Connan. Cette épreuve nature, seule du genre inscrite au calendrier fédéral – mis à part l’événement XTerra du VSOP – est une excellente préparation pour les quelques athlètes qui s’envoleront début mars pour s’aligner sur le XTerra de Rotorua en Nouvelle-Zélande. En attendant, les triathlètes ont rendez-vous le 5 mars pour le triathlon organisé cette fois par Punaruu.