Du corail découvert à 172m, un espoir pour les récifs

Une espèce de corail a été découverte à 172m de profondeur aux Gambier par l’expédition Under the Pole 3. Elle redonne aux chercheurs du Criobe un espoir de sauver les récifs coralliens.

Les coraux, menacés par les pollutions et l’acidification des eaux de surface, seront-ils sauvés de l’extinction par les espèces vivant dans les profondeurs de l’océan ? C’est l’hypothèse que formulent des chercheurs du Criobe après la découverte par l’expédition Under The Pole 3 d’un corail mésophotique à 172 mètres de profondeur.

Cette découverte record a été faite le 4 avril dernier aux Gambier par les plongeurs de l’expédition Under The Pole 3. Parmi leur collecte de 4000 espèces de coraux mésophotiques (vivant dans des zones à la luminosité moyenne), ils ont rapporté ce jour-là le corail mésophotique le plus profond jamais prélevé au monde (-172 mètres) : le Leptoseris hawaiiensis.

Du coup, les scientifiques reprennent espoir. Michel Pichon, biologiste expert des récifs coralliens, émet « une hypothèse concernant la capacité des milieux coralliens mésophotiques à servir de refuge, suite à la dégradation des récifs superficiels, affectés par les changements globaux ». Les coraux des profondeurs pourraient être utilisés pour réensemencer les récifs endommagés en surface par la pollution, le réchauffement et l’acidification de l’océan. Ces coraux profonds « représentent aujourd’hui un vrai espoir pour restaurer les récifs via un apport de larves pouvant venir recoloniser la surface », ajoute Laetitia Hédouin, chargée de recherche CNRS au Criobe.

L’expédition Under The Pole 3 se poursuit jusqu’en 2020 dans les eaux polynésiennes, avec notamment une expérience, à partir du mois d’août 2019, de plongée dans une capsule sous-marine permettant de séjourner plusieurs jours sous l’eau.