Deux mois après le départ, vers Rohotu No’ano’a, de l’artiste et président de l’association Moruroa e Tatou, Roland Oldham, ses proches ainsi que son groupe Atomic Blues ont décidé de lui rendre hommage. Un concert est organisé ce mercredi soir à Punaauia.

L’ancien commissaire de police au fenua François Perrault, Eric Lombard, Michel Buillard ou encore Gino ont tous décidés, de faire un « bœuf » en hommage à leur ami Roland Oldham. Cela va faire tout juste deux mois, que l’ancien président de Moruroa e Tatou mais aussi chanteur et guitariste du groupe Atomic Blues, Roland Oldham a rejoint Rohotu No’ano’a, après un long combat contre la maladie.

L’occasion pour son groupe, et ses amis de se remémorer le bon vieux temps et le faire revivre le temps d’une soirée, au travers des chansons de BB King tout comme « Rock me baby » une des préférées de Roland Oldham. Sa compagne, Annie Rousseau assure que des photos seront diffusées tout au long de cette soirée « S’il avait été là, il serait tellement heureux. C’est exactement ce qu’il aime, tous ses potes autour de lui, ses copains, la musique, la fête (…). Il est là, il est présent, il est partout avec nous ».