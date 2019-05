Le récit de la découverte du corail profond aux Gambier

Emmanuelle Périé-Bardout, fondatrice de l’expédition Under The Pole avec son mari Ghislain Bardout, raconte comment les plongeurs ont découvert aux Gambier du corail à 172 mètres de profondeur. L’expédition se poursuit en Polynésie, notamment à Makatea puis à Moorea en septembre avec une capsule qui permettra des immersions de plusieurs jours !

Le monocoque est amarré depuis mercredi à la marina Taina à Punaauia. L’équipage de l’expédition Under The Pole 3 fait une escale d’avitaillement à Tahiti avant de repartir pour explorer le récif de Makatea.

En début de semaine, l’expédition avait annoncé la découverte d’une espèce de corail à une profondeur record de 172 mètres de profondeur sur le récif des Gambier. Une profondeur dangereuse où les plongeurs ne s’aventurent jamais, sauf ceux d’Under The Pole 3 équipés de recycleurs et de mélanges gazeux particuliers. Emmanuelle Périé-Bardout, l’une des fondatrices de cette expédition, rencontrée sur son bateau à la marina, raconte comment cette découverte est arrivée.

Après cette découverte, un communiqué de presse rédigé en partenariat avec le Criobe à Moorea émettait l’hypothèse scientifique que les zones sous-marines mésophotiques (moyennement éclairées) puissent un jour servir de refuge pour sauver le corail abîmé par les pollutions et le réchauffement des eaux de surface.

L’expédition Under The Pole 3 va poursuivre ses plongées très profondes. Le bateau retourne en juin à Makatea. Et puis, au mois d’août devrait arriver la fameuse « capsule » qui permettra à des plongeurs de rester plusieurs jours en immersion. Elle sera inaugurée début septembre à Moorea, annonce Emmanuelle Périé-Bardout.