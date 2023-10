Du Havre à Papeete, en passant par Nouméa, ou la Jamaïque, une résidence d’artistes à bord d’un porte-conteneurs

Cette résidence à bord d’un porte-conteneurs permettra à des artistes et des écrivains d’explorer l’Atlantique et le Pacifique, de janvier à septembre 2024. L’appel à candidatures est ouvert aux artistes du fenua pour créer « de nouveaux liens entre la France hexagonale, l’Outre-mer et les États-Unis ». Un sujet de notre partenaire Outremers360.

Lieu de résidences d’artistes aux États-Unis, la Villa Albertine s’est associée à l’armateur français Marfret et au Musée national de la Marine afin de concevoir un format inédit de mobilité artistique. Le 15 août 2023, elle a ouvert une ligne maritime, « l’Atlantic-Pacific Artists Line », dédiée aux artistes et écrivains, qui traverseront l’Atlantique et le Pacifique à bord du porte-conteneurs Le Marius.

À l’aller, l’Atlantic-Pacific Artists Line connectera Le Havre à Papeete et Nouméa, via les États-Unis (New York), la Jamaïque (Kingston) et le canal de Panama en cinq semaines. Au retour, Papeete et Nouméa seront reliés au Havre via l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Panama, les États-Unis (Philadelphie) et les ports du Nord de l’Europe, en sept semaines.

Outre les résidents de la Villa Albertine, ce programme est désormais accessible, via un appel à projets, à des créateurs de toutes les disciplines, qu’ils soient basés dans l’Hexagone ou en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, ainsi qu’à ceux établis aux États-Unis et désireux de naviguer sur les deux océans concernés.

L’objectif de cette résidence d’exploration, qui se déroulera entre le 1er janvier et le 1er septembre 2024, est de « s’immerger dans l’univers du Marius et des navigations transocéaniques, pour porter un regard réflexif et original sur le monde contemporain vu depuis la passerelle d’un porte-conteneurs ». Il s’agit également de favoriser la création de nouveaux liens entre la France hexagonale, l’Outre-mer et les États-Unis.

Le dispositif, les critères d’éligibilité et les documents à fournir pour postuler sont détaillés ici. Les dossiers de candidature doivent être transmis d’ici le 31 octobre 2023 avant midi (heure de Tahiti) par mail à candidatures@villa-albertine.org.