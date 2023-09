Du renfort au palais de justice : 8 magistrats et 9 greffiers installés

Huit nouveaux magistrats, dont la nouvelle procureure de la République à Papeete, et neuf greffiers ont été présentés ce vendredi au tribunal. L’occasion pour les magistrats déjà en place de présenter la Polynésie avec ses spécificités et surtout ses problèmes. Les nouveaux arrivants sont prévenus, la Polynésie, ce n’est pas une sinécure.

On ne peut qu’abonder dans le sens du procureur général Pison lorsqu’il déclare lors de cette audience solennelle, « on a besoin de sang neuf et d’un regard extérieur ». Surtout après avoir entendu le vice-procureur Hausner brosser un portrait plutôt sombre de la délinquance en Polynésie, en commençant par les violences conjugales. « Je vous rappelle le triste classement de la Polynésie, en tête avec la Nouvelle-Calédonie dans les violences intra-familiales. » Concernant le trafic de stupéfiants, « on note ces dernières années une augmentation du trafic via la voie maritime avec plus de trois tonnes de stupéfiants saisis depuis 2016. Principalement de la cocaïne qui transite dans le Pacifique. »

Sur le fléau n°1, l’ice, « celle-ci arrive par les navires de croisière, par le transport aérien, les envois postaux et il existe aussi des labos clandestins. Deux ont été démantelés ces dernières années. Au total ce sont 30 kilos qui ont été saisis ces deux dernières années. » Sans oublier que cette drogue ne va pas sans les violences inhérentes à ce type de business, « Ces derniers temps, il y a eu des séquestrations, des violences et aussi des armes à feu. » Quant au paka, « ce sont entre 33 000 et 100 000 pieds chaque année qui sont détruits, soit un tiers du trafic en France. » Bref comme l’a rappelé, le procureur général Pison, « Ici la justice est permanente et le territoire immense. » Les nouveaux venus sont prévenus : la tâche ne sera pas facile.

Accélérer le temps judiciaire

Une tâche dont est plus que consciente la nouvelle procureure de la République, Solène Belaouar. Pour cette magistrate de 43 ans, sortie major de sa promotion de l’École nationale de la magistrature, la justice ne peut être bien rendue qu’avec « un travail d’équipe, de la concertation, du dialogue et de l’accessibilité. »

Elle entend être une procureure « présente sur tout le territoire.» Ses objectifs, « améliorer le traitement des affaires, maîtriser les délais. » Accélérer le temps de la justice tant pour les prévenus que les victimes.

Ses priorités vont des violences intra-familiales et conjugales, «il faut mettre à l’abri les victimes et sanctionner les auteurs », au trafic de stupéfiants, « tant pour les consommateurs qui doivent trouver des réponses sanitaires que pour les trafiquants ». Les violences routières, les atteintes à l’environnement et les atteintes à la probité font aussi partie de ses combats.

À noter que si les magistrats ne viennent pas augmenter l’effectif mais pallier des mutations ou des départs à la retraite, l’arrivée de neuf nouveaux greffiers installés et d’agents administratifs représente un renfort considérable pour le tribunal, comme le confirme Thierry Polle, premier président de la Cour d’Appel de Papeete. 2023 aura ainsi vu l’adjonction de 10 agents administratifs, et en 2024 16 nouveaux greffiers prendront leurs fonctions.

Quant aux engagements nationaux du Garde des Sceaux sur la création de 1 500 postes supplémentaires, ils se traduiront à Papeete par l’arrivée de 6 magistrats supplémentaires d’ici à 2027.