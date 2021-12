E reo : apprendre le reo tahiti où et quand on veut

E-reo, la toute première plateforme marchande d’apprentissage du reo Tahiti en ligne, est à présent accessible. C’est l’entreprise Speak Tahiti – Parau parau Tahiti dirigée par l’ambitieuse Heiura Itae-Teta’a qui développe ce produit. Les outils pédagogiques utilisés par l’entreprise qui promeut les langues polynésiennes se multiplient : outre les vidéos et exercices, elle proposera bientôt un jeu sous forme d’application.

La jeune entreprise Speak Tahiti- Parau parau Tahiti a lancé hier à la brasserie Hoa la toute première plateforme numérique marchande d’apprentissage du reo Tahiti. Tous les francophones désireux d’apprendre le tahitien ou de se perfectionner peuvent désormais le faire où et quand ils le souhaitent, à condition d’avoir des outils informatiques. La construction de la plateforme, un défi technique pour la startup, s’est faite sur 4 à 5 mois grâce notamment à la collaboration de Tevai Sallaberry, webmaster également à l’origine du premier site internet de l’entreprise. Avec un abonnement, les usagers auront accès à des vidéos, des quiz, des podcasts et des fiches d’apprentissage débloqués au fur et à mesure de leur perfectionnement. Au départ il y a une évaluation du niveau de maîtrise de la langue. Puis l’apprenant évolue « par paliers », explique Heiura. « Ils ne peuvent pas tricher, cela a été beta testé. »

« Il existe une économie culturelle et linguistique »

L’entrepreneuse et son équipe sont heureux et fiers de cette concrétisation. C’est le fruit d’un travail rassemblant des passionnés de la langue et de l’enseignement. Dans ses tiroirs, la jeune entrepreneuse qui est également à la tête de la French Tech Polynésie depuis le mois de juin, a des projets qui incluent aussi les autres langues polynésiennes. Mais surtout elle souhaite prouver qu’une « économie culturelle et linguistique existe ». Et l’entreprise n’a de cesse de relever de nouveaux défis. L’an dernier, elle a produit des vidéos d’apprentissage pour Air Tahiti, puis celle du premier livre enrichi de sons. Après E-reo cette année, elle prépare pour 2022 une « gamification » du reo Tahiti qui va s’appeler « Play reo », pour jouer avec le reo.

La graphie du tahitien utilisée est « 90% du temps celle de l’Académie tahitienne », explique-t-elle aussi. Il est possible de naviguer sur la plateforme dès aujourd’hui mais la majeure partie du contenu, payant cette fois-ci, sera mis en ligne la semaine prochaine.