Ea’ttitude Amui 2022 : « adopter des habitudes de vie saines »

La Direction de la santé organise la 7e édition de l’événement Ea’ttitude Amui au parc Paofai ainsi que dans les îles, le samedi 23 avril de 9 heures à 20 heures. Les animations sont pensées pour adresser « un message positif, non moralisateur ni culpabilisant, dans le but d’inciter toute la population polynésienne à adopter des habitudes de vie saines ».

La Direction de la santé organise le 23 avril la 7e édition de l’événement Ea’ttitude Amui. Créé en 2016, l’événement se base en 2022 sur le thème « Ensemble pour notre santé ». Il se veut « « familial » au sens large du terme, indique le communiqué. En effet, il faut que la population appréhende la santé telle que définie par l’OMS : c’est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Pour répondre à cet objectif, un choix d’ateliers sera proposé dans les jardins de Paofai de 9 heures à 20 heures, au sein de quatre espaces distincts. ‘Ori Tahiti, Body Attack, Stretching, marche nordique, cross training, tir à la corde ou encore tir à l’arc, mais aussi des ateliers de conseil sur le sommeil, ou autour de l’alimentation avec de l’éducation au goût par exemple, seront accessibles au plus grand nombre. Et dans les îles aussi des ateliers, toutefois moins variés, seront proposés, à retrouver dans le programme ci-dessous.

Lutter contre les maladies non transmissibles

La bête noire de la prévention pour la santé en Polynésie, ce sont les maladies non transmissibles (MNT). Le surpoids et l’obésité sont particulièrement présents en Polynésie : d’après les études disponibles le surpoids concerne 70% des adultes, 43% des jeunes de 13 à 17 ans et 36% des enfants de 7 à 9 ans. Pour ce qui est de l’obésité, elle touche parmi ces personnes, 40% chez les adultes, 20% chez les adolescents de 13 à 17 ans, et 16% chez les enfants de 7 à 9 ans.

Une prévalence qui contribue au fait que les MNT telles que « le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, ainsi que les cancers représentent la cause principale de décès au sein des Etats et Territoires insulaires océaniens. »

Avec communiqué.

Programme de Ea’ttitude Amui 2022 au Parc Paofai et dans les îles