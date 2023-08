Éboulements : la route de la côte Est peut rouvrir

Après cinq jours de fermeture due à des éboulements, la portion de RT2 reliant Hitiaa à Faaone, au niveau du PK43 est de nouveau praticable. La circulation sera rétablie à 16 heures ce mercredi, annonce le Pays.

La route avait été fermée vendredi, en milieu de journée, après un éboulement qui avait recouvert la route au niveau du PK43, sur la commune de Hitia’a o Te Ra, et fragilisé le talus sur plusieurs mètres. Après les constats et les premiers déblaiements, les opérations de purge avaient été lancées dimanche, et se sont poursuivies jusqu’à ce mercredi, explique le ministère des Grands Travaux et de l’Équipement. Des opérations qui ont demandé de longues heures de travaux sur corde, assurés par l’équipe de JL Polynésie, pour évacuer les blocs de pierres et surtout abattre les arbres les plus dangereux pour la route en contrebas, le tout afin de s’assurer que le talus soit « stabilisé » au long terme. « Les images aériennes permettent de mesurer l’ampleur de la zone qui a été sécurisée, précise le ministère, le laboratoire des travaux publics maintient sa surveillance de la zone ». Les autorités appellent tout de même les automobilistes à la prudence dans les jours à venir.