Les taux de crédit vont continuer de grimper

Dans le sillon de la politique anti-inflation de la Banque centrale européenne, l’IEOM a acté il y a quelques jours une nouvelle hausse de ses taux directeurs. Les banques doivent désormais emprunter à plus de 4% pour se refinancer.

Pas de baisse en vue pour les taux de crédit. Ils devraient même continuer à grimper, vu la dernière déclaration de politique monétaire de l’IEOM. L’Institut d’émission d’outre-mer, qui sert de banque centrale aux collectivités françaises du Pacifique, a réuni son conseil de surveillance en fin de semaine dernière. Un conseil qui, comme il l’avait fait fin juin, a revu à la hausse les taux directeurs pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Les banques locales devront donc composer, à partir de demain, avec un taux de lignes de refinancement à six mois de 4,05%.

Combattre l’inflation post-Covid

Un chiffre qui était resté, comme en Europe ou aux États-Unis, aux alentours de zéro entre 2016 et 2021. En ces temps d’inflation très basse voire négative, les banques pouvaient alors se financer « gratuitement »… Et ainsi proposer des taux de crédit historiquement bas à leurs clients, particuliers comme entreprises. La tendance à la hausse n’est ni nouvelle ni étonnante, puisque la politique de l’IEOM colle, à peu de choses près, à celle de la Banque centrale européenne, qui cherche depuis les premières relances post-Covid à combattre une inflation persistante en limitant l’afflux de liquidités sur les marchés.

Stabilité financière et lignes de refinancement

L’institut a certes des missions plus larges que la BCE sur la zone Pacifique : en plus de lutter contre l’envolée des prix, elle doit s’assurer que les trois collectivités aient accès à suffisamment de fonds pour assurer leur développement… Aussi, la déclaration de politique monétaire du 28 juillet prend soin de préciser que la « stabilité financière » de la zone reste bien l’enjeu premier. L’IEOM pointe que ses taux directeurs restent légèrement en deçà de ceux de la BCE – 0,2 points d’écart en ce qui concerne les lignes de refinancement -, et qu’il ne s’agissait en aucun cas de couper les vivres aux banques du Pacifique. Une ligne de de financement de 20 milliards de francs a été ouverte mi-juillet et une autre, comparable, le sera à la mi-septembre. « Satisfaisant » par rapport aux besoins, juge elle-même l’institut. L’organisme précise tout de même que l’inflation reste un sujet en Polynésie (+3,8% de l’indice des prix en 12 mois), à Wallis-et-Futuna (+4,6%) et dans une moindre mesure en Nouvelle-Calédonie (+1,9%). Trois collectivités où les taux de crédit aux particuliers et aux entreprises vont donc continuer de monter.

Declaration Politique Monetaire 28 Juillet 2023