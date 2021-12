Édouard Fritch au congrès du Tapura : « Il faut se réveiller ! »

Le congrès du Tapura Huiraatira qui s’est tenu mercredi soir a donné le top départ des campagnes électorales pour les législatives de 2022 et les territoriales de 2023. Édouard Fritch a insisté sur les valeurs qui doivent conduire l’action et la communication du Tapura, notamment sur les réseaux sociaux.

Le congrès du Tapura – un « mini-congrès » réduit à 400 personnes – s’est réuni hier soir à Matatia. Confirmation des candidatures aux législatives, nouveautés dans les statuts du parti, rappel des résultats électoraux depuis 2018, renouvellement (sans grandes nouveautés) du bureau exécutif : une fois ces formalités expédiées, le congrès était surtout l’occasion pour Édouard Fritch de galvaniser ses troupes. Édouard Fritch a voulu mettre en garde : « il faut se réveiller, sinon je sens que 2023 ne va pas être facile pour nous », a-t-il prévenu.

Le président du Tapura a appelé chacun à « faire un examen de conscience » : « Moi aussi je me pose des questions. Je ne suis pas un homme parfait ». Il a évoqué le rapport de Transparency International sur la perception de la corruption en Polynésie, qui reste encore « tenace » : « Il faudra faire encore plus preuve d’exemplarité.» Mais, affirme-t-il, depuis 2014, « il n’y a plus d’affaires politico-financières dans notre Pays » hormis celle de la citerne d’Erima actuellement en Cour de Cassation et dans laquelle il est impliqué. «Nous mettrons cela en avant lorsque nous nous présenterons en 2023, nous avons les mains propres ». Un message peut-être un peu brouillé par le casting de Putai Taae pour dire les prières d’ouverture et de fin..

Le discours d’Édouard Fritch était un rappel aux « valeurs, parfois mal assimilées et mal appliquées » : loyauté, discipline, humilité et volonté de travail.

Et dans le développement de ces thèmes, Édouard Fritch semblait s’adresser plus particulièrement à certains, à présent que le plus dur de la crise sanitaire et politique est passé. La loyauté c’est « défendre le président, son gouvernement, chaque membre de la majorité ». Sur la discipline, « pour moi il n’y a pas d’exception, car toute exception traduit un intérêt personnel ». Sur le travail, il a invité les élus à « progresser moralement et intellectuellement », « travailler nos dossiers pour mieux expliquer notre action ».

Le président a également insisté sur l’importance de la communication, « et surtout sur les réseaux sociaux » : « Je trouve que les autres défendent mieux leurs thèses. Si nous voulons gagner, les gars, il faut se réveiller ».

Enfin le président du Tapura a officiellement appelé à soutenir massivement la candidature, encore non déclarée, d’Emmanuel Macron à la présidence de la République.