Édouard Fritch favorable à la vaccination obligatoire des soignants et au pass sanitaire

Dans la lignée des annonces d’Emmanuel Macron, le président du Pays a expliqué être favorable à l’obligation vaccinale des soignants et « de tout ceux qui sont en contact avec les autres » en Polynésie. Quant au pass sanitaire, qui va être étendu à la plupart des lieux publics en métropole, le Pays dit travailler sur la question.

Édouard Fritch avait déjà laissé entendre, par le passé, qu’il n’était pas opposé à l’idée d’une obligation vaccinale. Au mois de mai, le président du Pays avait notamment demandé, a minima, que cette obligation soit imposée « pour tous ceux qui rentrent et qui sortent » du fenua. Les règles posées par l’État avaient finalement été plus clémentes, lors de la réouverture du ciel, mais le discours du chef de l’État, ce matin depuis l’Élysée, change la donne. Emmanuel Macron a annoncé, entre autres, une obligation de vaccination « des soignants et personnel des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite », puis de « tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles ». La question de la vaccination obligatoire de tous les Français « pourrait être posée », a même précisé le Président de la République.

« Pas d’autres remèdes » pour « vivre avec le Covid »

Des règles qui ne sont pas automatiquement applicables localement. Mais l’idée à déjà fait son chemin du côté du Pays, compétent en matière de santé. « Je cherche aujourd’hui à vacciner un maximum de Polynésiens », a insisté Édouard Fritch ce matin en marge d’une conférence de presse sur le nucléaire. Rappelant que le fenua avait été « le premier » à ouvrir des vaccinodromes, à ouvrir la vaccination à tous les majeurs, puis aux plus de 12 ans, le président du Pays a expliqué « être convaincu qu’il n’y a pas d’autres remèdes pour éviter d’être à nouveau affaibli par ce virus ». « J’entends toute sorte de choses contre ce vaccin, note-t-il, faisant notamment référence aux informations, souvent erronées, circulant sur les réseaux sociaux et dans certains cercles religieux à propos du vaccin. Mais avons-nous les moyens de se choper une nouvelle vague ? Non, nous ne pouvons plus le faire ». Pour « continuer à vivre avec le Covid » et « protéger les personnes âgées et certains jeunes, obèses ou qui ont des difficultés », le responsable martèle « qu’il faut vacciner tout ceux qui sont en contact avec les autres ». Y compris « obligatoirement », précise-t-il, même si le projet de règlementation n’aurait pas encore été étudié par le gouvernement.

Le Président de la République a aussi annoncé, lors de son allocution, une extension du pass sanitaire, aujourd’hui utilisé dans toute l’Europe pour voyager, et dans l’Hexagone et certains autres pays pour participer à des évènements de grande ampleur ou en espace clos, à davantage de lieux publics. Dès le 21 juillet, il sera obligatoire, en métropole, pour accéder aux « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes, et à partir d’août dans certains moyens de transport et dans les bars et restaurants, le tout à partir de 12 ans.

Pass sanitaire et complications « administratives »

En Polynésie, la mise en œuvre de ce pass sanitaire relève en partie de la compétence du Pays. Le ministère de la Santé a annoncé un lancement dans les jours à venir, mais il ne s’agirait pour l’instant que d’un « pass vaccinal », reposant sur le répertoire de vaccination polynésien, et qui ne pourrait être utilisé dans un premier temps que pour les transports aériens. Or, le pass sanitaire, tel qu’il est utilisé en Europe, est une preuve numérique de vaccination, mais aussi d’immunisation ou de test de dépistage négatif. L’application spécialisée (TousAntiCovid) qui regroupe ces informations n’a pas encore été mise en œuvre en Polynésie, qui n’a pas non plus à sa disposition d’outil alternatif remplissant les mêmes fonctions. Difficile, donc, de suivre le rythme de la métropole sur ce point.

Interrogé sur la question, le président du Pays parle pourtant de « prendre des moyens plus drastiques pour se protéger ». Et admet la possibilité d’un pass sanitaire « partout » en Polynésie – sous-entendu dans les lieux publics listés au niveau national. Le calendrier et les modalités restent flous : « On est dans l’administration, il faut prendre les textes, réfléchir, faire en sorte que ces textes ne soient pas attaquables ». Édouard Fritch promet tout de même une entrée en fonction d’un tel dispositif « très bientôt » au fenua.

Hormis l’aspect technique et administratif, c’est aussi, dans la pratique, la différence de taux de vaccination qui va compliquer la mise en œuvre du pass sanitaire. Au niveau national, 65% des plus de 18 ans ont commencé leur vaccination Covid, contre seulement 37% au fenua.