Édouard Fritch rend les clés de la présidence

Ce vendredi après-midi a eu lieu la passation de pouvoir entre le président sortant Édouard Fritch et le président nouvellement élu, Moetai Brotherson. Un moment symbolique et riche en émotion.

Les rendez-vous politiques s’enchaînement et ne laissent aucun répit au président entrant, le 18e de l’histoire. Après son élection le matin à l’assemblée de la Polynésie, Moetai Brotherson s’est rendu à la présidence du Pays en début d’après-midi. Un moment historique marquant le retour du Tavini Huira’atira à la plus haute fonction exécutive du Pays après plus de 10 ans d’absence.

Aux alentours de 14 heures le président sortant, Édouard Fritch, a accueilli son successeur. C’est après une poignée de main, un couronnement et quelques échanges formels que les deux hommes, accompagnés de leurs épouses, se sont isolés dans le bureau présidentiel. Durant une heure ils ont effectué la passation des dossiers et ont échangé sur ceux étant prioritaires :

« C’est mon devoir d’informer notre président sur les dossiers en instance » a affirmé Edouard Fritch. « On a fait un passage de relais sur des dossiers comme les Jeux Olympiques, des dossiers sur le tourisme, les relations avec les communes et les circonscriptions administratives, il y a tout un ensemble de dossiers qui sont déjà devant moi », a précisé Moetai Brotherson.

Une passation qui s’est déroulée dans « la bonne humeur, de manière conviviale et très efficace » selon Moetai Brotherson. Elle s’est achevée par un ultime au revoir chargé d’émotions qu’Edouard Fritch a adressé aux anciens membres de son personnel.

Autre événement majeur du calendrier présidentiel : l’annonce du nouveau gouvernement. Elle se fera lundi 15 avril à 8 heures dans le salon d’honneur de la présidence.

Rien n’est encore officiel, et il pourrait y avoir des surprises de dernière minute, mais certains ministères semblent déjà être attribués, à savoir :

Moetai Brotherson : président du gouvernement, en charge du Numérique et de l’Audiovisuel

Eliane Tevahitua : vice-présidente, ministre de la Culture, de l’Artisanat de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Vannina Crolas : ministre du Travail et de la Fonction publique

Jordy Chan : ministre de l’Équipement et des Grands travaux

Rony Teriipaia : ministre de l’Éducation

Chantal Galenon : ministre du Logement et de l’Aménagement

Mike Cowan : ministre de la Jeunesse et des Sports

Tevaiti Pomare : ministre de l’Économie et des finances

Moetai Brotherson a également annoncé que son gouvernement sera paritaire et qu’un ministère devrait être proposé à la minorité, il reste encore à voir s’il respectera ses engagements. Réponse lundi.

Emma Mathieu pour Radio1