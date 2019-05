Élections européennes : en Polynésie, La République en Marche en tête avec 43,31%

La Polynésie française s’est montrée plus concernée par les élections européennes qu’en 2014, avec une participation au scrutin de 22,17% contre 14,97% il y a 5 ans. En contraste avec l’ensemble du vote national qui place le Rassemblement national en tête, en Polynésie c’est la liste de La République en Marche, soutenue par le Tapura, qui arrive très largement en première place avec 43,31% des suffrages exprimés.

43 357 votants se sont déplacés hier. Sur les 36 326 votes exprimés, déduction faite des votes blancs et nuls, 43,31% se sont prononcés pour la liste Renaissance de LREM, soutenue par le Tapura. Pour rappel, en 2014 les Polynésiens avaient placé en tête des votes (40,12%) la liste du PS dans laquelle on comptait Tetuahau Temaru et la néo-Calédonienne Marie-Claude Tjibaou.

Le score de la liste LREM au fenua permet au Tapura de montrer au parti d’Emmanuel Macron sa capacité de mobilisation locale. Mais Tearii Alpha, en 34e position sur la liste, ne siègera pas au Parlement européen.

En deuxième position, avec 16,43% des votes, le Rassemblement national fait plus que doubler son score local de 2014, passant de 7,72% à 16,43%. Eric Minardi, 25e sur la liste nationale qui recueille 23,7% des suffrages sur l’ensemble de la France, n’est pas non plus élu dans l’état actuel des résultats.

Plus du double aussi pour les écologistes, qui passent de 6,54% en 2014 à 11,06% aujourd’hui.

La liste Les Républicains, soutenue par le Tahoeraa, arrive en quatrième position avec 9,39% des suffrages exprimés.

Enfin les bulletins nuls sont au nombre de 5 408 (contre 398 en 2014, sans qu’on puisse savoir avec certitude si ce sont les bulletins « I Love Maohi Nui » préconisés par le Tavini. S’ils étaient comptabilisés comme tels, ils représenteraient la 3e force politique de ces élections.

Les estimations des résultats nationaux :

Liste RN conduite par Jordan Bardella : 23,6%

Liste LREM conduite par Nathalie Loiseau : 22,4%

Liste EELV conduite par Yannick Jadot : 12,9%

Liste Les Républicains conduite par François-Xavier Bellamy : 8,4%

Liste La France insoumise conduite par Manon Aubry : 6,3%

Liste PS-Place Publique, Nouvelle Donne de Raphaël Glucksmann : 6,3%

Liste Debout la France conduite par Nicolas Dupont-Aignan : 3,4

Liste Génération(s) conduite par Benoît Hamon : 3,2%

Liste du Parti communiste conduite par Ian Brossat : 2,7%

Liste UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde : 2,5%

Liste du Parti animaliste conduite par Hélène Thouy : 2,4%

Liste Urgence écologie conduite par Dominique Bourg : 1,8%

Liste de l’UPR conduite par François Asselineau : 1,1%

Autres listes : 2,9%

Tous les résultats du vote en Polynésie tels que transmis par le haut-commissariat

