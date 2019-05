Lourde défaite des Aito Taurea contre le pays hôte

La sélection tahitienne de football des moins de 20 ans a perdu son deuxième match du Mondial U20. Les Aito Taurea ont perdu cinq buts à zéro contre la Pologne, la pays organisateur de la compétition.

L’orage continue pour les Aito Taurea. Après la foudre de jeudi, un déluge de buts s’est abattu ce dimanche 26 mai à Lodz sur la tête des jeunes Tahitiens. Contre le pays hôte de la coupe du monde des moins de 20 ans, la Pologne, ils ont en ont encaissé cinq sans réussir à marquer.

Les Tahitiens ont encaissé trois buts durant la première période (18e, 37e et 39e), puis deux en seconde (61e et 74e). Le premier but polonais est une somptueuse reprise de demi-volée envoyée des 25 mètres dans la lucarne de Moana Pito. En fin de match, Tutehau Tufariua a perdu un face-à-face avec le gardien polonais, et pour finir le défenseur Hennel Tehaamoana a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Après la défaite inaugurale contre le Sénégal (3-0), les Aito Taurea occupent la dernière place du classement de leur groupe A. Toutes les autres équipes ont remporté au moins un match. Le Sénégal, qui a battu la Colombie, possède six points et déjà le premier ticket pour les huitièmes de finale du Mondial U20. Le dernier match des Tahitiens, contre la Colombie, aura lieu mercredi à 8h30 (heure tahitienne), dans le stade de Lublin.

Il faut souligner, même si ces deux défaites des Tahitiens sont encore lourdes, qu’elles le sont deux fois moins qu’il y a dix ans en Égypte. En 2009, lors de la première participation des U20 tahitiens à une phase finale de coupe du monde, les Aito Taurea avaient encaissé huit buts lors de chacun des deux premiers matches (Espagne et Vénézuela). Pour l’instant, ils sont à quatre de moyenne.

Le résumé de Pologne-Tahiti par la Fifa :