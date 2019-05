Les Aito Taurea foudroyés par le Sénégal

Tahiti-Sénégal (0-3). Les Aito Taurea ont été défaits par les U20 du Sénégal, jeudi à Lublin en ouverture du Mondial des moins de 20 ans. Ils ont notamment encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la compétition.

La défaite est sans appel pour les jeunes Tahitiens. Jeudi 23 mai à Lublin en Pologne, les Aito Taurea ont été dominés trois buts à zéro par les U20 du Sénégal.

Les trois buts de la rencontre ont été inscrits par le même joueur, Amadou Sagna, à la 1ère, la 29e et la 50e minute. Le jeune Sénégalais a notamment inscrit le premier but après 9,6 secondes de jeu, soit le but le plus rapide dans l’histoire de la compétition, indique la Fifa.

Les Aito Taurea, entraînés par Bruno Tehaamoana, ont désormais rendez-vous dimanche (à 8h30 à Tahiti) avec le pays hôte, la Pologne, puis mercredi 29 mai avec la Colombie (à 8h30 également).

L’objectif a minima sera d’encaisser moins de buts que lors de la première participation de Tahiti au Mondial U20 en 2009. Les Aito Taurea de Lionel Charbonnier n’avaient alors marqué aucun but et en avaient encaissé 21 : 8 contre l’Espagne, 8 contre le Vénézuela et 5 contre le Nigeria.

Pour se qualifier, il faudra terminer parmi les deux premiers de la poule ou parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Le résumé de Tahiti-Sénégal par la Fifa :