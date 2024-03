Elections européennes, encore un mois pour s’inscrire

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 1er mai sur internet, et jusqu’au 3 mai pour une inscription en mairie. En Polynésie, 22,8% des inscrits avaient voté en 2019.

Au vu du taux de participation, 22,8% lors du scrutin de 2019, certains ont peut-être tendance à l’oublier, mais les élections européennes concernent aussi la Polynésie. Quelque 211 000 électeurs sont donc appelés à glisser un bulletin dans l’urne, le 8 juin, pour choisir quels seront leurs représentants au Parlement européen. Six listes sont en course : le Rassemblement national, Renaissance, les Écologistes EELV, Les Républicains, LFI et le Parti Socialiste.

« Pour voter, un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale de sa commune. Cette inscription nécessite de remplir deux conditions cumulatives : avoir la qualité d’électeur et avoir une attache avec la commune », précise le haussariat, qui met à disposition un formulaire permettant de vérifier son inscription. Attention, et « notamment pour les personnes ayant déménagé dans une nouvelle commune » depuis leur dernière participation à un scrutin ont jusqu’au 1er mai pour s’inscrire sur internet, et jusqu’au 3 mai en mairie.

La Polynésie française compte actuellement un député au Parlement européen, avec le représentant local du Rassemblement national Éric Minardi. Durant la dernière mandature, l’Union européenne a notamment financé, via le Fonds européen de développement, un appui à la gestion de l’eau en Polynésie française, à hauteur de 3,7 milliards de francs. Auparavant, l’UE avait financé en partie l’installation des systèmes d’assainissement collectif des eaux usées à Bora Bora, à Punaauia ou encore Moorea et Papeete.