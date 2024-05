Avec le candidat LFI aux européennes,Tony Géros plaide pour un meilleur statut des « pays et territoires d’outre-mer »

Younous Omarjee, candidat de « L’Union populaire » aux élections européennes qui brigue un troisième mandat au parlement européen, et Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, effectuent une visite de quatre jours en Polynésie. Ils ont rencontré ce lundi matin le président de l’assemblée Antony Géros, qui souhaite voir évoluer le statut des « Pays et territoires d’Outre-mer » (PTOM) dont la Polynésie fait partie, pour capter davantage de financements européens.

Candidat pour la troisième fois à la députation européenne sous la bannière LFI, Younous Omarjee effectue cette semaine sa troisième visite en Polynésie. « Je vais à la rencontre des Polynésiens pour exposer les enjeux, et aussi pour les entendre », dit-il, ce qui n’est pas complètement exact puisque le programme est surtout rempli de visites plutôt protocolaires, comme ce matin avec le président de l’assemblée Tony Géros. Il faut dire qu’il est deuxième de cette liste baptisée « Union populaire » pour l’occasion, derrière Manon Aubry, et quasiment assuré de retrouver son siège au Parlement européen.

Il s’agit pour le candidat de comprendre quels sont les besoins des Polynésiens pour mieux les relayer auprès de l’Union européenne, dit-il, pour que les directives européennes applicables au fenua soient « adaptées à la réalité du territoire. »

« Je suis le député européen qui a permis que la Polynésie puisse émarger à un certain nombre de grands programmes qui étaient réservés aux régions européennes, et ce sont les amendements que j’ai déposés qui ont permis cet élargissement », affirme Younous Omarjee, qui rappelle aussi que les aspirations de sa liste – davantage de justice sociale et de lutte contre la vie chère – sont aussi d’actualité au fenua. Sans oublier, ajoute-t-il , que l’Europe « a son mot à dire » sur les grands enjeux géostratégiques qui peuvent intéresser les Polynésien : « Nous ne voulons pas nous laisser entraîner à la fois dans un confrontation avec la Russie, nous devons défendre l’Ukraine mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, et nous ne sommes pas non plus en guerre contre la Chine comme le voudraient les États-Unis. Les Polynésiens auraient beaucoup à perdre de ces confrontations. »

Quant à Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale qui accompagne le candidat, c’est sa première visite ici. « Nous venons ici parce que nous respectons l’intelligence des Polynésiens », dit-elle, même si le déplacement est plutôt axé sur des rencontres avec des personnalités. Elle insiste sur le fait qu’il est le seul candidat ultramarin en position éligible , avec une « maitrise des dossiers » des Outre-mer inégalée parmi toutes les listes en présence.

Antony Géros, lui, cherche à explorer les possibilités d’une évolution du statut de la Polynésie, aujourd’hui dans la catégorie la moins favorisée par l’Europe, celle des Pays et territoires d’outre-mer (PTOM) : « un modèle qui devra être revisité pour donner un peu plus de présence européenne dans les pays du Pacifique.»

« Plus on a de relations avec les députés européens, mieux c’est pour la Polynésie, dit Antony Géros, parce que nous sommes dans un monde interdépendant, et dans ce cadre nous avons déjà une bonne accroche avec les pays de l’Organisation des Nations-Unies, maintenant il faut en avoir également avec ceux d’Europe. »

Malgré l’appel à l’abstention d’Oscar Temaru, qui devait participer à la rencontre mais était souffrant ce matin, Antony Géros dit « que je sache, ni Oscar Temaru, ni moi-même ne s’est encore définitivement positionné sur les prochaines échéances européennes. » Younous Omarjee et Mathilde Panot doivent rencontrer Oscar Temaru dans l’après-midi, « et ensuite on verra, j’attends le mot d’ordre du parti », dit le vice-président du Tavini.

Younous Omarjee et Mathilde Panot ont rendez-vous demain à 14h30 avec le président du Pays.