Missionnée pour reprendre contact avec les institutions japonaise, la vice-président a enchaîné, pendant trois jours, les rencontres entre Tokyo et Hiroshima. Elle y a notamment commémoré les victimes de la bombes du 6 août 1945 par un dépôt de gerbe et remis aux représentants de la ville un millier d’origamis pliés par des enfants polynésiens. En plus du nucléaire, « héritage commun » du Japon et du fenua pour la ministre, le voyage doit permettre des échanges plus importants : un festival culturel japonais pourrait être lancé à Tahiti d’ici 2025.

Mission reconquête lancée. Avec la reprise des liaisons entre le fenua et l’Asie, le Pays souhaite « développer des liens avec le Japon dans le respect des intérêts mutuels » mais aussi « renforcer » les partenariats culturels. Une mission à laquelle s’est attelée la vice-présidente, Eliane Tevahitua qui a enchaîné les rencontres durant trois jours au Japon. Lors d’un premier arrêt à Tokyo, la ministre de la culture s’est entretenue avec Masaharu Kobayashi et Junko Ishijyo de » Samurai Japan« , une entité regroupant des association culturelles japonaises au quatre coin monde. Ce » potentiel partenaire du Pays » organise entre autres, des festivals pour faire la promotion de la culture japonaise. Plusieurs festivités sont d’ores et déjà prévues en novembre 2024, en France à l’occasion du « Samurai Japan France 2024″… Un concept qui pourrait donc s’exporter au fenua aux alentours de février 2025.

Une visite symbolique à Hiroshima

Mais la vice-présidente a surtout voulu, lors de cette première visite, parler nucléaire, un « héritage commun » à l’archipel nippon et au fenua. La vice-présidente a ainsi effectué une visite symbolique à Hiroshima où elle a pu rencontrer le maire adjoint de la ville, qui partagerait, toujours selon la responsable indépendantiste, les deux territoires « portent le poids des séquelles du « fait nucléaire » qui affectent encore profondément et durablement la santé, l’environnement et la société ». L’élu d’Hiroshima a quant à lui invité les 48 communes polynésiennes, comme l’a déjà le conseil des ministres à Papeete, à adhérer au programme « Maires pour la Paix », réseau mondial coordonné et qui vise « à promouvoir la Paix et à lutter contre les armes nucléaires. La rencontre, enfin, fut l’occasion de remettre à la municipalité d’Hiroshima 1000 origamis en forme de fleurs de tiare, réalisés par les enfants de l’Union pour la Jeunesse (UPJ), symbolisant la Paix au Japon.

Ils seront placés sur l’Esplanade de la Paix, en contrebas du Musée du Mémorial de la Paix, visité par Éliane Tevahitua, près du Cénotaphe honorant la mémoire des victimes du bombardement d’Hiroshima, où elle a déposé une gerbe. La vice-présidente a enfin visité la station d’incinération « Hiroshima City Naka Incineration Plant » dans le but « d’‘étudier les procédés d’incinération et de recyclage des déchets » avant de tenir « une série de réunions » avec les promoteurs de la culture Mā’ohi au Japon.

