Éliane Tevahitua éjectée du gouvernement

La vice-présidente, ministre de la Culture et de l’Environnement, a été remerciée par le président du Pays lors d’un entretien, hier.

Éliane Tevahitua quitte le gouvernement, selon la volonté de Moetai Brotherson. La rumeur qui circulait, avant l’annonce officielle du remaniement ministériel qui sera précisé par le président du Pays lundi matin, disait qu’elle perdrait simplement la vice-présidence, qui serait bientôt occupée par Chantal Galenon. Mais selon nos confrères de Tahiti Infos, à qui Éliane Tevahitua a confirmé son départ, ce sont tous ses portefeuilles qui lui sont retirés : culture, environnement, foncier, enseignement supérieur, artisanat, et relations avec les institutions.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué cette mise à l’écart. On se souvient qu’Éliane Tevahitua avait été écartée de la liste Tavini aux élections territoriales, sur laquelle elle apparaissait en deuxième position sur la section Punaauia-Faa’a, au moment du dépôt de la liste au Haut-commissariat. Elle avait alors été remplacée par Maurea Maamaatuaiahutapu – une décision d’Oscar Temaru – puis annoncée comme vice-présidente et ministre multi-cartes. Ce qui signifie que ce pilier du Tavini, une fois débarquée du gouvernement, ne siègera pas non plus à l’assemblée de la Polynésie française. Le président du Tavini, Oscar Temaru, a salué « une grande dame » au micro de nos confrères sans vouloir commenter la décision du chef de l’éxecutif.

Il faut aussi se rappeler que Moetai Brotherson est un joueur d’échecs. Doit-on y voir un « gambit », ce coup d’ouverture d’une partie qui consiste à sacrifier une pièce pour gagner une meilleure position ? Dans la querelle des anciens et des modernes au sein du Tavini, les premiers sont encore bien présents, notamment autour d’Antony Géros, mais ils ont perdu en traction, comme l’a montré le rassemblement de l’anniversaire de la réinscription à l’ONU. Les seconds, face à une opposition assez atone, peuvent voir dans cette situation l’occasion de préempter une attaque interne et de rassurer la partie de l’électorat qui a parié sur le président du Pays sans partager toutes ses convictions.

À la présidence, on dit simplement qu’aucun arrêté de fin de fonction ni aucune démission n’a été constaté pour l’instant, et que la nouvelle composition du gouvernement sera annoncée lundi 3 juin à 8 heures. Mais avec autant de ministères jusqu’ici attribués à Éliane Tevahitua, on peut se demander si une simple « redistribution » des portefeuilles sans nouveaux entrants, comme le laissait entendre Moetai Brotherson, sera suffisante.