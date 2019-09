Elle ne veut pas que son ex aille en prison car « c’est lui qui nous donne de l’argent »

Un homme de 46 ans comparaissait ce jeudi pour violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur son ex-compagne, commises le 2 septembre à Moorea. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis

C’est une histoire à la fois simple et compliquée sur laquelle le tribunal avait à statuer ce jeudi après-midi. Celle d’un couple séparé depuis un an, après 26 ans de vie commune, et qui a eu deux enfants âgés maintenant de 22 et 23 ans.

L’homme, maçon de son état, a décidé de se séparer de sa compagne car celle-ci, selon lui, s’adonnait à la boisson et fumait du paka. Depuis, il vit en couple avec une jeune femme de 23 ans.

Toutefois, la sachant sans ressources, il lui laisse la jouissance de sa maison et de temps à autre lui donne de l’argent pour qu’elle puisse se nourrir. Lui vit avec sa nouvelle compagne dans la maison de ses nouveaux beaux-parents.

Lundi soir, il passe à son domicile pour récupérer des affaires. Il trouve son ex-compagne endormie et, selon lui, « bourrée ». Il prend ses affaires, et au moment de partir, son ex se réveille et lui réclame de l’argent. « Je n’ai pas voulu lui en donner » explique t-il au juge, « et elle m’a dit, ‘tu en as bien pour ta p…’ » Toujours selon l’homme, voyant que la discussion s’envenimait, il a voulu partir, mais comme il pleuvait, il a décidé de rester dans le jardin à l’abri avant de prendre la route.

« J’ai pété les plombs et je l’ai frappée »

« Elle s’est mise à m’insulter pendant plusieurs minutes, et je crois bien qu’elle voulait que je la tape. J’ai pété les plombs et je l’ai frappée ». L’homme reconnaît sans problème lui avoir asséné des gifles et des coups de pied. « Elle est tombée et je l’ai frappée au niveau des côtes. Je regrette de l’avoir tapée.»

Sur ce point, sa version diffère de celle de son ex-concubine. Celle-ci a déclaré, quand elle a déposé plainte à la gendarmerie, que lorsque son ancien tane est venu dans la maison, elle avait voulu partir mais il l’avait retenue par le bras puis frappée.

Une fois son accès de colère passé, il l’a emmenée à l’hôpital où on a relevé qu’elle souffrait de douleurs costales et de maux de tête. Elle a eu une incapacité totale de travail ou d’activité de 15 jours.

« Je ne veux pas qu’il aille en prison, car c’est lui qui nous donne de l’argent »

La femme, au lendemain des faits, est revenue à la gendarmerie retirer sa plainte. Ce sont ses enfants qui l’en ont persuadée, car leur père risquait d’aller en prison. Et comme il était leur seule source de revenus…

Ce qu’elle a confirmé à la barre. « Je ne veux pas qu’il aille en prison, car c’est lui qui nous donne de l’argent, à moi et à mes enfants. »

C’est sur cette phrase qu’a rebondi le procureur de la République Hervé Leroy pour lancer son réquisitoire. « Les violences sont évidentes, la victime fait partie de ces femmes battues, sous l’emprise ou dépendante de leur mari. C’est la situation classique des femmes victimes de violences conjugales. » Il a réclamé à l’encontre du prévenu 12 mois de prison dont 4 avec sursis, et un mandat de dépôt ainsi qu’une indemnisation de la victime.

Pour Me Rebeyrol, avocate de la défense, son client est victime d’une relation toxique. « Malgré leur rupture, il l’autorise à vivre chez lui, alors qu’il aurait pu tout aussi bien la mettre dehors. (….) Si il va en prison, il perd son emploi et il a deux enfants à charge. Il est prêt à ne plus venir chez lui et lui laisser la maison jusqu’à qu’elle se trouve quelque chose. Il n’est pas connu pour être violent. ». L’homme n’a en effet qu’une condamnation à son casier pour dégradation de biens qui remonte à 2012.

Après délibération, le juge a reconnu l’homme « coupable de faits graves » et l’a condamné à 1an de prison avec sursis, avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Il ne devra avoir aucun contact avec la victime durant une année et devra lui verser 150 000 Fcfp d’indemnités.

Son avocate Me Rebeyrol s’est déclarée satisfaite du verdict.