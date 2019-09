Tahiti Tourisme fait rentrer les pensions de famille dans l’ère digitale avec « Maeva Hébergement »

Tahiti Tourisme a présenté ce jeudi Maeva Hébergement, la solution digitale développée et déployée spécifiquement pour la petite hôtellerie polynésienne. Elle donne à ces établissements non seulement la possibilité de prendre réservations et paiements en ligne, mais aussi une présence sur les 17 sites internationaux de Tahiti Tourisme.

Une solution digitale « clé en main » qui va donner aux petites structures hôtelières une visibilité démultipliée à l’international, et leur permettre de professionnaliser leur gestion quotidienne, c’est ce que Tahiti Tourisme propose aujourd’hui, après plus d’un an de travail de développement. Le dispositif s’adresse aux établissements déclarés au service du Tourisme en tant que pensions de famille, auberges de jeunesse, campings ou villages de vacances, en leur offrant une vitrine sur les 17 plateformes web en 9 langues de Tahiti Tourisme (3 millions de visites par an et un référencement web performant).

La première solution de paiement en ligne pour les pensions de famille

Si de nombreuses pensions de famille sont présentes sur Internet, grâce notamment à Facebook ou au site Ia Ora de l’Association du tourisme authentique de la Polynésie française, il était jusqu’ici quasiment impossible aux clients potentiels de réserver et de payer leur séjour en ligne. Maeva Hébergement répond à cette problématique en proposant aux pensions de famille un outil digital à moindre coût, puisque Tahiti Tourisme ne prend aucune commission, et que grâce aux accords passés avec OSB et la Banque de Tahiti les pensions de famille bénéficient d’abonnements mensuels aux systèmes de paiement en ligne plafonnés à 5 000 Francs par mois. Les adhérents pourront agir directement sur leur page, pour maintenir à jour les informations et les photos de leur établissement, et pourront bénéficier de l’assistance de MuaRoa Production, spécialiste de logiciels de gestion. Vaihere Lissant, directrice marketing et communication de Tahiti Tourisme, résume les avantages de ce nouveau système :

« Comme un assistant personnel » pour la gestion quotidienne

Maeva Hébergement offre aux adhérents non seulement une centrale de réservation qui leur permet de planifier, par exemple, les transferts des clients, le nettoyage des chambres ou encore les achats de fournitures et de nourriture ; c’est aussi un système de facturation, avec la possibilité d’un suivi comptable détaillé (ventilation du chiffres d’affaire, création automatique de statistiques). « En fait, c’est comme un assistant personnel » qui va réduire les tâches chronophages des gérants de pensions, résume Vaihere Lissant.

Une trentaine d’établissements sur plusieurs îles ont déjà adhéré à Maeva Hébergement, et Tahiti Tourisme espère que les 260 structures répertoriées sur son site suivront. Jusqu’ici, les retours des « beta testeurs » de Maeva Hébergement sont très positifs, assure Tahiti Tourisme.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.tahititourisme.pf/maeva ou contactez Tahiti Tourisme au 40 50 57 32 ou sur [email protected] Un stand d’information sera également présent au Salon du tourisme