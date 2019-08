Emploi local : le gouvernement réagit au recours du patronat contre le projet de loi

La troisième tentative de loi du Pays sur la protection de l’emploi local a fait l’objet d’un recours en conseil d’État par le Medef, la FGC, le Conseil des professionnels de l’hôtellerie et la CPME, avaient révélé hier nos confrères de Tahiti Infos. Aujourd’hui, le gouvernement « regrette » ce choix et accuse les patrons de se désolidariser de la société civile.

Dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, le gouvernement déplore que les organisations patronales s’opposent à une loi qui « répond à une aspiration de la très grande majorité des Polynésiens. »

« Ce dispositif s’avère nécessaire vu notamment l’étroitesse du marché du travail de Polynésie française et son éloignement des autres bassins d’emplois, estime le Pays. A compétence égale, il permettra de privilégier les candidatures locales justifiant d’une durée de résidence. » « En déposant un recours, les organisations patronales se désolidarisent de la société civile et des élus, » peut-on lire, la loi ayant « fait l’objet d’une large consultation » et recueilli « une très grande majorité de l’assemblée de la Polynésie française. »

Le communiqué rappelle que si le recueil des statistiques montrent que les embauches sont déjà majoritairement locales dans les secteurs d’activités « le dispositif n’aura peut-être pas matière à s’appliquer. C’est d’ailleurs ce que soutiennent les patrons. Ils n’ont donc pas d’inquiétude à avoir sur les effets de la loi de protection de l’emploi local, » conclut le Pays.

Avec communiqué