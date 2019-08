Les candidates à Miss France 2020 seront au fenua du 17 au 26 novembre

On connaît à présent les dates de séjour des 30 Miss régionales qui se disputeront la succession de Vaimalama Chaves. Elles passeront un peu plus d’une semaine, du 17 au 26 novembre, à Tahiti et Moorea. Plusieurs grands médias français les accompagneront.

Comme chaque année, les candidates au titre de Miss France passent quelques jours dans une destination exotique, le temps de faire vidéos et photos de diverses activités sportives et culturelles en tenue légère, vidéos qui seront diffusées le soir de l’élection. 30 Miss, 5 membres du comité Miss France, 33 membres de l’équipe de production et de l’équipe technique, ainsi que 10 journalistes et photographes sont attendus. Ainsi bien sur que la tenante du titre, Vaimalama Chaves, qui avait annoncé le soir de l’élection de Miss Tahiti qu’elle renonçait à concourir à Miss Monde ou Miss Univers, car elle ne veut pas rater ce voyage en immersion.

Air Tahiti Nui, l’InterContinental Tahiti et Moorea, la société Aremiti apporteront leur concours à la réussite de ce voyage.

Avec communiqué