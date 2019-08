Owen Wright vainqueur de la Tahiti Pro Teahupoo

À 29 ans, l’Australien Owen Wright a pris sa revanche sur le Brésilien Gabriel Medina en remportant cette année la 7e étape du championnat WSL.

Ils étaient de nouveau face à face, comme l’année dernière, en finale de la Tahiti Pro Teahupoo. Le Brésilien l’avait emporté, mais cette année c’est l’Australien qui gagne avec 17,07 points contre 14,93

C’est la troisième fois que Owen Wright s’alignait en finale a Teahupoo. En 2011, Kelly Slater lui avait damé le pion. Quant à Gabriel Medina, il en était à sa 5e finale sur le spot du bout de la route, et espérait une 3e victoire après celles de 2014 et 2018.

Au début de la journée, en quarts de finale, Owen Wright a d’abord battu un autre Brésilien, Jadson Andre, avec un score de 19,07 points (dont une vague à 10 points) contre 16,67 points. De son côté, avec un modeste 11,77 points, Gabriel Medina a eu raison de Jérémy Flores, qui n’a pris qu’une seule vague notée 2,50 points.

Puis, en demi-finales, le Brésilien a devancé le Hawaiien Seth Moniz, 11.16 points contre 7,43. Et Owen Wright a éliminé le Sud-Africain Jordy Smith, sur un score de 15,67 points contre 10,66 points.

À noter que Owen Wright, comme Sebastian Zietz et Kauli Vaast, portait un casque lors de cette dernière journée. Le surfeur australien avait été victime d’un très grave accident à Pipeline en 2015, qui lui avait fait renoncer à la saison 2016. Depuis son retour en 2017, il n’avait remporté qu’une seule compétition. « C’est une des vagues les plus « gnarly » au monde, ça ne prend qu’une demi-seconde pour que les choses tournent mal, et on n’a vraiment aucun contrôle dans ce genre de chute, a-t-il déclaré à la presse australienne en parlant du casque qu’il portait à Teahupoo. C’est facile à mettre. C’est pas le look le plus cool, mais c’est vraiment un truc qui te sauve la vie. »

Owen Wright accède ainsi à la 8e place du classement WSL. Quant à Michel Bourez, il perd deux places et se classe 13e. Felipe Teoledo est 1er, Jordy Smith passe de la 4e à la 2e place, et Kolohe Andino chute de la 1ère à la 3e place. Prochain rendez-vous : la Freshwater Pro en Californie, du 19 au 21 septembre.