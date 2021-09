En métropole, le Dr Théron, nouveau martyr du « protocole Raoult »

Les images de l’arrestation du Dr Théron ont circulé bien au-delà du fenua. En métropole, voire même à l’étranger, les influenceurs et personnalités proches des mouvements « anti » ont fait du cas du médecin polynésien un emblème de la contestation contre la gestion de crise. Souvent en s’accordant quelques libertés avec les faits.

29 000 tweets avec le hashtag « #LiberezTheron », des milliers d’autres messages contenant son nom. L’arrestation, lundi, du médecin polynésien, n’a pas fait réagir qu’au fenua, loin de là. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, bien plus fourmillant que Facebook hors de Polynésie, les vidéos de l’arrestation, qui ont causé toute forme de commentaires à Tahiti, étaient repostées à une vitesse effrénée dans la nuit de lundi à mardi. Avec à chaque fois la même précision : le Dr Théron a été arrêté « pour la simple raison qu’il appliquait le protocole du Pr Raoult ».

Il est vrai que Jean-Paul Théron, qui dit suivre, depuis le début de la crise, les recommandations de traitement de l’IHU de Marseille, a fait une promotion très active de l’hydroxychloroquine (HCQ) et du traitement l’entourant dans le protocole controversé de Didier Raoult. En 2020, il avait même contesté devant la justice, avec un succès tardif, la restriction de prescription de l’HCQ qui avait finalement été levée en novembre. Depuis, le médecin qui clame aussi avoir été « précurseur » au fenua des prescriptions de concentrateurs d’oxygène à domicile, mise beaucoup dans ses ordonnances sur l’ivermectine, qui a été déjà citée comme un « substitut » à l’HCQ par l’équipe du Professeur Raoult, mais qui ne fait pas à proprement parler partie de son protocole. Il est vrai, aussi, que ses prescriptions d’hydroxychloroquine, pendant la période de restriction, font partie des éléments de la plainte déposée fin 2020 par le Pays à son égard devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins. Le dossier est toutefois beaucoup plus épais : lui seraient aussi reprochées des mises en cause graves voire des menaces à l’égard de certains confrères médecins, dont le ministre de la Santé Jacques Raynal. Ou une pratique « hors cadre » de la médecine depuis sa mise à la retraite de la direction de la Santé, où il a longtemps été en charge de la circonscription des Tuamotu Gambier. Des reproches pour lesquels le Dr Théron devra se défendre devant la juridiction ordinale.

Intox et désintox

Mais, comme l’a répété lundi après-midi le procureur de la République Hervé Leroy, les tentatives d’interpellation du Dr Théron à son domicile dimanche, puis l’interpellation à Paea lundi matin, « ne sont en aucun cas liés à sa pratique médicale ». Le généraliste a été placé en garde à vue pour « violence aggravée » contre un auxiliaire de justice, venu justement lui remettre des pièces officielles dans le cadre de sa procédure disciplinaire. Ainsi que pour « outrage » envers les gendarmes venus lui signifier une convocation au commissariat qu’il n’a finalement pas honorée. Deux accusations qui sont fermement démenties par Jean-Paul Théron, qui a pu présenter sa version des faits – sur l’altercation avec l’huissier comme sur l’échange avec les gendarmes – aux autorités lundi soir depuis sa garde à vue au Taaone. Comme l’a précisé le procureur lundi, le médecin est bien sûr présumé innocent dans le cadre de cette enquête.

Devant l’avalanche de commentaires, et d’articles de blog sur l’arrestation du Dr Théron, certains médias nationaux, comme 20 Minutes ou La Voix du Nord, ont publié des décryptages ou des désintox. Mais ces précisions ne calment en rien les commentateurs en métropole. « On ne veut pas que l’on traite avec des médicaments efficaces, sans danger, qui ont apporté leurs preuves d’efficacité partout dans le monde, écrit ainsi sur Telegram Silvano Trotta, très influent dans les milieux conspirationnistes, et dont les fausses informations répétées, sur les expéditions vers la lune, l’élection de Donald Trump, ou le vaccin contre le Covid, lui ont valu une exclusion de Twitter. C’est une guerre contre les peuples menée par une oligarchie ». Cette arrestation « est faite dans le seul but d’effrayer les médecins qui soignent » affirme de son côté Corinne Reverbel, influenceuse proche des milieux antivax. Florian Philippot, ancien cadre du Front National, qui s’est beaucoup mis en avant dans les manifestations contre le pass sanitaire, s’est lui même fendu d’un tweet, dès lundi matin. « Arrestation choquante par la gendarmerie d’un médecin dont le grand tort est d’appliquer le traitement du Pr Raoult. Épouvantable ! Notre pays est dans un état de délabrement moral jamais vu », écrit-il au dessus d’une vidéo de l’arrestation déjà visionnée plus de 40 000 fois.

Arrestation choquante par la gendarmerie en Polynésie française d’un médecin, JP Théron, dont le grand tort est d’appliquer le traitement du Pr Raoult. Épouvantable !

Notre pays est dans un état de délabrement moral jamais vu. Il va nous falloir beaucoup de courage. ⤵️ pic.twitter.com/UXOyNixTJT — Florian Philippot (@f_philippot) September 20, 2021

Au niveau local, les commentaires sur les réseaux sociaux sont partagés à l’égard de l’arrestation. Si la majorité des commentaires se disent « choqués » par les images, certains dénoncent une « mise en scène » du médecin, relevant qu’il « avait ramené du public » à Manu Iti. D’autres, nombreux, accusent au contraire les autorités de l’avoir « piégé ». « Nous ne sommes pas si naïfs: on voit bien la manipulation du docteur, un scénario à la Poutine/Navalny pour neutraliser un récalcitrant, anti BigPharma », écrit ainsi un commentateur. Les explications du procureur n’ont donc visiblement pas convaincu tout le monde. La pétition demandant sa libération immédiate et dénonçant au passage de supposés décès liés aux vaccins a déjà recueilli plus de 13 000 signatures. Plusieurs appels au rassemblement ont été lancés pour la matinée de jeudi, devant l’assemblée : « Non à l’obligation vaccinale, non à la vaccination des enfants, oui aux soins du Taote Théron », lit-on sur plusieurs d’entre elles.