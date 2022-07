Engins électriques : le code de la route change le 8 juillet

Après deux ans de travaux, la Direction des transports terrestres a terminé la modifications du code de la route pour règlementer l’usage des « nouvelles mobilités » dont font partie les vélos et trottinettes électriques par exemple. Le port du casque ou les limites d’âge entreront en vigueur pour tous, dès la publication du texte qui devrait avoir lieu le 8 juillet. À partir de cette date, tout nouvel achat devra être conforme. Quant aux achats antérieurs, ils devront être régularisés dans un délai de deux ans.

Lire aussi : Immatriculation, assurance et casque obligatoire : coup de frein sur les vélos électriques

Après l’annonce lundi au conseil des ministres de la nouvelle règlementation encadrant les « nouvelles mobilités », la Direction des transports terrestres se prête à un exercice pédagogique que son directeur se dit prêt à multiplier auprès de la population et des acteurs publics concernés. Le texte officiel devrait paraître au Journal Officiel le vendredi 8 juillet, date à laquelle l’obligation de port du casque entrera en vigueur pour tout véhicule autre qu’un vélo classique – pour lequel le casque est « fortement recommandé ». Les limitations d’âge entreront également en vigueur immédiatement et pour tous. Obligation également pour tout achat à partir du 8 juillet de respecter les nouvelles règles – réception, immatriculation, titre de conduite, etc. . En revanche, « tous ceux qui auront acheté leurs vélos avant la réforme, auront 24 mois pour se conformer à ces obligations ». C’est une période de sensibilisation et de pédagogie qui débute donc, mais un jour viendront les sanctions. Le type de contraventions qui seront appliquées existent déjà : C2 – 4 150 francs – pour défaut de titre de conduite ou C 3 – 8100 francs – pour défaut de port du casque.

Les zones de circulation des « engins de déplacement personnel motorisés » (EDPM) et des vélomoteurs sont également définies par la nouvelle règlementation : ils ont l’obligation de circuler sur les bandes cyclables lorsqu’elles existent ou à défaut sur la chaussée limitée à 60 km/h. Et comme les autres véhicules, ils ont interdiction de circuler sur les trottoirs. La question des infrastructures existantes se pose alors. Il n’existe pas de pistes cyclables en Polynésie, uniquement des bandes cyclables qui sont un espace pris sur la chaussée existante. Comme l’explique Timi Wong Yut, c’est aux communes que revient la responsabilité des routes.

Dossier de Presse_compressed