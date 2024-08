Enseignants polynésiens affectés en métropole : « c’est révoltant », dit le ministre

Le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia a fait le point, devant l’assemblée de la Polynésie, sur la situation des 67 lauréats polynésiens des concours de l’Éducation nationale. Huit d’entre eux se retrouvent aujourd’hui sans affectation locale pour leur année de stage, « alors qu’on a les postes pour les recevoir ».

Ils étaient cette année 67 lauréats polynésiens du Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (Capes) et du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP). « Il faut préciser que l’année dernière on en a eu 38, et c’est très louable pour la Polynésie », dit le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia. Une quarantaine d’entre eux ont pu être affectés en Polynésie pour leur année de stage, et en théorie, les autres sont affectés en métropole, notamment parce que leur filière est déjà saturée au fenua. Deux ont renoncé, a déclaré le ministre dans l’hémicycle, l’un en demandant un report d’un an, l’autre en démissionnant. Reste le problème de huit stagiaires, que la direction générale des ressources humaines de l’Éducation nationale a décidé « à la dernière minute » d’affecter en métropole « alors qu’on a les postes pour les recevoir. (…) C’est révoltant ! », dit le ministre.

Ronny Teriipaia a exprimé sa « colère » et sa « tristesse » dans l’hémicycle, et regretté l’absence de soutien du vice-recteur Thierry Terret « à la politique éducative polynésienne, alors que c’est la raison pour laquelle il est ici, c’est sa mission première. En tout cas moi je suis prêt à me battre jusqu’au bout pour nos enfants polynésiens. Ça les décourage, ça ne donne pas envie de réussir à l’école et d’évoluer professionnellement. Nous demandons à l’État de tenir compte des spécificités des citoyens d’outre-mer. »