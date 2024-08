Le Heiva s’invite au musée de Tahiti pour le Nu’uroa Fest

Pour sa cinquième édition, le Nu’uroa Fest s’installe de nouveau dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, le samedi 3 août. Ce festival gratuit, organisé par la Maison de la Culture en partenariat avec le musée, propose une après-midi de spectacles mettant en valeur les talents des groupes du Heiva i Tahiti. Cette année, ce sont Tamari’i Mataiea, O Na Teva e Va’u, Heikura Nui, Te Manu Ai’a et Tamariki Rapa qui rythmeront l’événement.

Le Heiva joue les prolongations. Comme chaque année depuis cinq ans, la Maison de la Culture et le Musée de Tahiti et des îles organisent un Heiva dans le jardin du musée. Au programme de cette édition, les prestations de cinq troupes : trois groupes de danse et deux pupu himene avec Tamari’i Mataiea, O Na Teva e Va’u, Heikura Nui, Te Manu Ai’a et Tamariki Rapa. Les groupes de danse se produiront en grand costume, offrant des versions condensées de leurs spectacles présentés lors du concours à To’ata. Les pupu hīmene partageront également leurs performances dans un format légèrement réduit. Les familles sont invitées à vivre ces spectacles en plein air et même à installer leur pēue. Rendez-vous donc le samedi 3 août à partir de 13h au Musée de Punaauia.