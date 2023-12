Entreprises : les prévisions d’investissement en retrait, mais la confiance reste

L’institut d’émission d’outre-mer (IEOM) vient de publier les tendances économiques conjoncturelles du troisième trimestre 2023 au fenua. Les entreprises, attentistes, restent confiantes tandis que la « désinflation » se poursuit.

L’indicateur du climat des affaires (ICA) atteint 105,9 au troisième trimestre 2023, soit près de 6 points au-dessus de sa moyenne de longue période. Cet indicateur est toutefois en recul pour la deuxième fois consécutive, il accuse -4,1 points par rapport au trimestre précédent (-8,2 points par rapport à mars 2023). D’après l’IEOM, cette baisse s’explique principalement par « des prévisions d’investissement en retrait des chefs d’entreprise ». Pour autant ceux-ci « restent confiants et anticipent une stabilité de leur activité et de leur situation de trésorerie pour le prochain trimestre ».

D’autres indicateurs sont au vert : l’inflation annuelle passe sous la barre des 2% en septembre (contre 3,8% en juin), le nombre d’immatriculations augmente de 26% en un an, la perle et le tourisme affichent des chiffres records avec respectivement 4,6 milliards de Fcfp de produits vendus (contre 1,3 au 3e trimestre 2022) et 73 000 touristes enregistrés (contre 66 050 en 2022). L’IEOM note aussi que la consommation des ménages se maintient mais que leur investissement est contraint par les taux d’intérêts très élevés.