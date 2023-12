Teura Iriti et Naea Bennett auditionnés par la gendarmerie

La tavana d’Arue et l’ancien ministre des Sports ont passé plusieurs heures à la brigade de recherche, ce mardi, d’après nos confrères de Polynésie la 1ere. Une enquête pour « favoritisme » et « prise illégale d’intérêts » avait été ouverte après l’ancien maire Philip Schyle signale des contrats passés entre la commune et l’ancien footballeur, qui est aussi le file de l’ancienne première adjointe de Teura Iriti.

« Je n’ai pas compris l’objet de ma présence mais j’ai répondu aux questions », a indiqué Naea Bennett, ancien ministre des Sports, en sortant ce mardi matin de la gendarmerie. Il a affirmé à nos confrères de Polynésie la 1ere « pouvoir justifier que les prestations pour le beach-soccer ont bien été tenues. J’ai été payé c’est normal ». Au cours de l’audition, les gendarmes auraient eu besoin de plus d’informations. « Pour moi la prestation a été effectuée, j’étais qualifié pour le faire, j’ai toutes les autorisations ». En avril 2022, Philippe Schyle, ex-tavana de la commune d’Arue battu aux municipales de 2020 a déposé plainte à l’encontre de sa successeur Teura Iriti et son ancienne adjointe, Yolande Bennett (la mère de Naea Bennett), pour « favoritisme » et « prise illégale d’intérêts ».

Teura Iriti s’est toujours dit « sereine » précisant que Yolande Bennett n’avait pas participé au vote de délibération validant les 2,5 millions de Francs de subventions accordées pour les prestations sportives de Naea Bennett sur la commune. Elle affirmait : « Il me semble bien que Philip Schyle avait fait de même avant moi. Lorsque l’on a passé ces contrats, j’avais demandé si le fait que Naea était le fils de Yolande était un problème, et on m’avait répondu que non. » Les membres du conseil municipal, qui sont réunis ce mardi soir, sont entendus à ce propos depuis plusieurs semaines. Pour rappel, Yolande Bennett avait été rendue inéligible pour deux ans dans l’affaire des fraudes électorales (juin 2020) par le conseil d’État en novembre 2021.