Éric Minardi : « Au deuxième tour, nous allons battre l’extrême centre de Macron »

Malgré une qualification au deuxième tour, certains soutiens de Marine Le Pen se disent déçus par ses résultats, au fenua comme au niveau national. Le président du Te Nati -Rassemblement National Polynésie les appelle à ne « pas se démoraliser ». À l’entendre, les voix de Valérie Pécresse, d’Éric Zemmour et d’une partie des abstentionnistes devraient gonfler le score de la candidate d’extrême-droite en Polynésie.

11797 voix et 19,45%. Le score de Marine le Pen au fenua a de quoi décevoir ses soutiens. D’abord parce qu’avec 40,25%, Emmanuel Macron totalise plus du double de suffrages dans les urnes polynésienne. Ensuite parce que ses résultats locaux sont en-dessous de son score national, estimé à 23% en attendant les chiffres officiels. Mais surtout parce que la candidate du Rassemblement nationale fait moins bien qu’en 2017 : 24 600 voix et 32,5% au premier tour, avant de pousser jusqu’à 37 000 voix et 41,6% au second.

Une baisse qui n’est qu’un trompe-l’œil pour Éric Minardi : « En 2017, nous avions le soutien du Tahoera’a, et si on enlève ces voix là, on a progressé », pointe le président du Te Nati – Rassemblement national Polynésie. « J’ai vu hier des soutiens démoralisés qui me disait, ‘je pensais que Marine Le Pen allait arriver en tête’. Non, ça n’était pas possible, reprend-il. Par contre je le dis et je le répète : au deuxième tour, nous allons battre l’extrême-centre, qui est Macron ».

Te Nati compte sur les voix de Zemmour, Dupont-Aignan… Mais aussi de Pécresse et des abstentionnistes

Pour se faire, les soutiens locaux de Marine Le Pen comptent bien sûr sur les réserves de voix des candidats éliminés qui ont appelé à voter pour l’élue d’extrême-droite. Celles d’Éric Zemmour (4311 voix, 7,11%) et de Nicolas Dupont-Aignan (1983 voix, 3,27%) ne suffiront pas. Le Rassemblement national compte aussi sur un report des voix de Valérie Pécresse (4809 voix, 7,93%). La candidate des Républicains a pourtant déclaré qu’elle voterait, personnellement, pour Emmanuel Macron au second tour, « pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait ». Mais certains cadres de son parti, comme Éric Ciotti ne partagent pas cet avis et voteront « contre le président sortant ». Pour favoriser ce report, Te Nati espère un mot de Gaston Flosse qui a timidement soutenu Valérie Pécresse pour ce premier tour, mais qui pourrait revenir dans le giron de Marine Le Pen, pour qui il avait voté en 2012. Enfin l’antenne locale du Rassemblement national, qui n’est pas représentée à Tarahoi, s’attend aussi à une plus large mobilisation des électeurs et un report « d’une bonne partie de l’abstention » vers Marine Le Pen.