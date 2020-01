Étienne Chimin est décédé

Étienne Chimin, ancien secrétaire général du Tavini Huiraatira et membre de l’Académie tahitienne est décédé à l’âge de 68 ans. Une veillée est organisée ce mardi à la mairie de Faa’a à partir de 19 heures.

Le Tavini Huiraatira a été le premier à rendre hommage à Étienne Chimin qui en fut le secrétaire général. « C’est avec une immense tristesse que le président du Tavini Huiraatira vous annonce le décès de Étienne Chimin, président de l’association de financement du Tavini Huiraatira ».

Membre de l’Académie tahitienne, qu’il représentait également au sein du CESEC, celui-ci a aussi tenu à lui rendre hommage. “Homme de lettres et grand sage, il a consacré une partie de sa vie à la sauvegarde et à l’enrichissement de la langue tahitienne à travers son mandat à l’Académie tahitienne. Membre du CESEC depuis 2018 au sein du collège de la vie collective, il était grandement apprécié et respecté par ses pairs pour sa force tranquille (…) ».

Le corps d’Etienne Chimin sera exposé ce mardi à partir de 17 heures dans le hall de l’état civil de la mairie de Faa’a. Une veillée suivra à partir de 19 heures. Une autre veillée de prière est prévue demain à 19 heures à l’église Sacré-Cœur de Arue.w