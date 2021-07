Faati Moorea : Shell va’a s’impose

Encore et toujours Shell va’a ! L’équipe de David Tepava est décidément de tous les podiums et de préférence la première place. Mais il n’y a pas de secret selon le coach et rameur : « C’est le travail qui paye. »

C’était 93 kilomètres que les rameurs devaient avaler ce samedi matin avec la Te Faati Moorea. Le départ a été donné à 8h et les premiers arrivaient en 6h15 environ. Pas de surprise, c’est le fameux V6 jaune et rouge qui s’impose : Shell va’a. La grosse bataille s’est jouée pour la deuxième place entre Air Tahiti et OPT, finalement remportée par OPT. Mais il ne faut pas croire que pour les premiers la course soit juste une partie de plaisir : « C’était dur les premières heures car cela fait trois week-ends d’affilée où on bombarde, explique David Tepava. Après la Vodafone, il y a eu les courses du Heiva et aujourd’hui la Faati. On a la forme mais on a manqué de hargne et de fraîcheur. Mais ça va, on finit avec un kilomètre d’avance. » Du surf, beaucoup de calme et un petit vent à la fin, a permis à Shell va’a de faire encore mieux que la Faati 2019 où ils avaient mis 6h46.