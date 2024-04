Faux-incendie et vraie évacuation à La Mennais

Grosse fumée rouge au-dessus de la ville, route bloquée et les pompiers de Papeete arrosant copieusement le collège-lycée de La Mennais… Heureusement, ce n’était qu’un exercice. Un entrainement « en réel » qui fait partie du programme obligatoire de sécurité.

À peine les élèves avaient fait leur rentrée qu’ils étaient à nouveau dehors. 2 300 élèves du collège-lycée La Mennais ont été évacués ce lundi matin. Un feu s’est déclaré dans le plus ancien bâtiment de l’établissement puis s’est rapidement propagé sur un deuxième. C’était le scénario de l’exercice « en réel » organisé ce lundi qui fait partie du programme obligatoire de l’année pour répondre aux exigences de sécurité.

Une importante fumée rouge s’élevait au-dessus de La Mennais (un produit permet de simuler un incendie), la route était fermée à la circulation et plusieurs camions de pompier étaient sur place, arrosant copieusement le bâtiment sous les yeux des élèves, tous rassemblés sur le terrain de foot situé sur le plateau plus haut. « J’espère que nos parents ne vont pas paniquer », sourie Gilou Magaut le surveillant posté à l’entrée de l’établissement. Ni surveillants, ni enseignants, ni élèves, n’étaient informés de l’exercice, qui a tout même alimenter la rumeur et l’inquiétude, en début de matinée, chez certains parents d’élèves. L’objectif est évidemment de constater si le plan d’évacuation est opérationnel. Dans un précédent scénario, c’est tout le secteur des laboratoires qui avaient pris feu, les pompiers de Faa’a avaient même été appelés à la rescousse et la piscine de l’établissement utilisée pour pomper son eau.