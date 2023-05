Festival de Cannes : stars, jury, Palme d’or d’honneur… Tout ce qu’il faut savoir sur la 76e édition

Du 16 au 27 mai, tous les regards seront braqués sur la Croisette pour la 76e édition du Festival de Cannes, qui promet encore de beaux moments de cinéma. Cette année encore, 21 films seront en lice pour obtenir la très convoitée Palme d’or et les plus grandes stars devraient monter les marches. Voici tout ce qu’il faut savoir avant la cérémonie d’ouverture de mardi, avec notre partenaire Europe1.

Ce mardi 16 mai s’ouvre la 76e édition du Festival de Cannes, qui promet encore de grands moments de cinéma. Comme chaque année, les caméras du monde entier seront rivées sur la Croisette, et les stars monteront les marches du palais des festivals. Films en compétitions, stars attendues, Palme d’or d’honneur… Voici tout ce qu’il faut savoir avant le début du Festival.

21 films vont concourir pour la Palme d’or

Si une centaine de films seront diffusés à Cannes du 16 au 27 mai, toutes sélections confondues, 21 films concourront pour obtenir la très convoitée Palme d’or. Parmi les longs-métrages en compétition officielle les plus attendus : Asteroid City de Wes Anderson, Monster de Hirokazu Kore-eda qui avait déjà obtenu une Palme d’or en 2018 pour Une histoire de famille, ou encore May December de Todd Haynes.

Plus de place pour les réalisatrices

Si elles restent très largement minoritaires, six réalisatrices seront en lice cette année pour obtenir la Palme d’or. Parmi elles, les Françaises Catherine Breillat (L’été dernier) et Justine Triet (Anatomie d’une chute). Jessica Hausner (Club Zero), Alice Rohrwacher (La Chimera), Ramata-Toulaye Sy (Banel et Adama) et Kaouther Ben Hania (Les Filles d’Olfa) viennent compléter cette liste. Le festival s’ouvrira également avec Jeanne du Barry, le dernier film de la réalisatrice française Maïwenn.

Indiana Jones et le dernier film de Martin Scorsese (très) attendus sur la Croisette

Parmi les longs-métrages hors compétition les plus attendus, le dernier opus des aventures du célèbre archéologue, intitulé Indiana Jones et le cadran de la destinée et réalisé par James Mangold, sera diffusé le 18 mai en avant-première. L’occasion également pour le festival de rendre hommage à Harrison Ford.

Autre film très attendu, Killers of the Flower Moon, le dernier long-métrage de Martin Scorsese, sera présenté le samedi 20 mai. Le grand réalisateur américain devrait monter les marches aux côtés de ses deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, à l’affiche de ce film.

Johnny Depp, Pedro Pascal, Margot Robbie, The Weeknd attendus sur la Croisette

Comme chaque année, la Croisette voit défiler son lot de stars. Cette année, parmi les personnalités les plus attendues, Johnny Depp, à l’affiche de Jeanne du Barry de Maïwenn. Le retour de l’acteur devrait être très scruté, notamment en raison des accusations de violences mutuelles et du procès très médiatique avec son ex-compagne Amber Heard. Dans la famille Depp, la fille, Lily-Rose Depp, sera également présente à Cannes, pour la diffusion du premier épisode de la série The Idol, aux côtés du chanteur The Weeknd.

Très populaire depuis la diffusion des séries The Mandalorian et The Last of Us, l’acteur Pedro Pascal devrait monter les marches, tout comme Pedro Almodovar. Sont également attendus Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks et Tilda Swinton pour le dernier film de Wes Anderson, ou encore Natalie Portman et Julianne Moore pour celui de Todd Haynes.

Premier Festival pour la nouvelle présidente Iris Knobloch

Iris Knobloch fera cette année son premier Festival de Cannes en tant que présidente. Elle succède à Pierre Lescure et est également la première femme à occuper ce poste. Cette habituée du festival a notamment travaillé avec Clint Eastwood, Michel Hazanavicius, Woody Allen, Steven Soderbergh ou George Miller. Élue l’année dernière, Iris Knobloch présidera cette édition, ainsi que celles de 2024 et 2025.

Ruben Östlund président du jury

Le cinéaste suédois, qui a obtenu deux Palmes d’or pour Sans filtre, en 2022, et The Square, en 2017, présidera le jury. Il succède à l’acteur français Vincent Lindon. Aux côtés de Ruben Östlund, la réalisatrice française Julia Ducournau, l’actrice américaine Brie Larson, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, l’acteur français Denis Ménochet, la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni, l’acteur et réalisateur américain Paul Dano, l’écrivain et réalisateur afghan Atiq Rahimi et le réalisateur argentin Damian Szifron.

Michael Douglas recevra la Palme d’or d’honneur

L’acteur oscarisé Michael Douglas recevra lors de la cérémonie d’ouverture la Palme d’or d’honneur de cette 76e édition. Une manière de saluer « sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma », avait annoncé le festival. L’acteur de 78 ans a présenté quatre films en compétition à Cannes : Le Syndrome chinois de James Bridges en 1979, Basic Instinct de Paul Verhoeven en 1992, Chute libre de Joel Schumacher en 1993 et Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh en 2013. « Après plus de 50 ans de carrière, c’est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma », avait réagi Michael Douglas dans un communiqué.

Chiara Mastroianni maîtresse de cérémonie

L’actrice Chiara Mastroianni présentera les cérémonies d’ouverture et de clôture.. Cette habituée du festival a notamment obtenu le prix d’interprétation de la sélection « Un Certain regard » pour son rôle dans Chambre 212 de Christophe Honoré en 2019. Une manière de faire un petit clin d’œil aussi à l’affiche de cette édition qui met en scène Catherine Deneuve, la mère de Chiara Mastroianni, sur le tournage du film La Chamade.

Un film Pixar diffusé pour la clôture du festival

Élémentaire, le dernier film des studios Pixar, sera présenté en avant-première juste après la cérémonie de clôture du festival, le 27 mai. Il raconte l’histoire de quatre éléments, l’eau, l’air, le feu et la terre, qui vivent en parfaite harmonie dans la ville d’Element City. Flam, une jeune femme intrépide, et Flack, un jeune homme sentimental, se lient alors d’amitié et commencent à remettre en question les croyances sur le monde dans lequel ils vivent.

La CGT veut elle aussi « faire son cinéma »

Alors que la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant les manifestations autour de la Croisette, la CGT a annoncé qu’elle allait elle aussi « faire son cinéma ». Le syndicat a d’ores et déjà prévu différentes actions pour continuer son opposition à la réforme des retraites.

