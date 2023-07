Festival des îles : succès populaire pour la grande fête du ballon rond

Les 1400 engagés sur cette douzième édition du Festival des îles ont joué leurs derniers matchs samedi. Moorea et Fatu Hiva en foot à 11, Rapa et Pirae en futsal, Team OPT en beach soccer… Les trophées ont été remis aux vainqueurs dans chaque discipline, mais tous les joueurs ont eu l’occasion de s’exprimer sur au moins huit face-à-face en une semaine.

Clap final. Le festival des îles s’est terminé samedi avec la finale de football à onze qui opposait, sur le terrain de Fautaua, deux équipes de Moorea. Au terme de cet ultime match l’équipe masculine de l’AS Mira qui s’est imposée 1-0 face à Tohie’a. Un face-à-face qui est venu marquer la fin d’une semaine de festivités… 23 îles, 1400 participants : le ballon rond, qui a prouvé encore une fois son statut dans les archipels : 11, beach et futsal ont déplacé les foules, que ce soit côté joueurs ou côté public.

Sans surprise, la Fédération tahitienne de Football, pour qui le festival est avant tout un outil de promotion et de diversification du sport, dresse un bilan positif de cet événement, devenu au fil des années le rendez-vous incontournable. Pour les joueurs, il s’agissait de se challenger évidemment, mais aussi de partager et de créer des liens. Chaque équipe a pu s’exprimer sur au moins huit matchs, de quoi rassasier ces footballeurs, qui regrettent, pour certains, le manque d’adversaire à l’année sur leur île respective.

Des matchs très disputés

Et si toutes les équipes ont tenté de se placer en tête des tableaux, certaines se sont plus démarquées que d’autres. En futsal, on retiendra, entre autres, la performance les joueurs de Rapa qui n’ont pas failli à la réputation de favori en signant un triplé et une qualification aux oceania. Côté vahine, Pirae a pris l’ascendant là où beaucoup attendaient Papeete. Quant au football à onze, discipline reine quoi qu’on en pense, en plus de l’AS Mira chez les hommes, c’est l’AS Team Faehira de Fatu Hiva, aux Marquises, qui inscrit son nom au palmarès des féminines. À noter tout de même la bonne performance de Saint-Etienne, club de Ua Pou qui a déjà brillé à de nombreuses reprises au Festival des îles, qui remporte les petites finales, et donc les troisièmes places, en football féminin comme masculin. Enfin en Beach soccer, la Team OPT et ces deux vice-champions du monde remporte un trophée qui leur semblait promis. Retrouvez tous les résultats sur la page Facebook de la FTF.