Heiva : les pupu himene enfin au marae Arahurahu

Le conservatoire de Polynésie française qui produit depuis 2014 – dans la continuité du Heiva i Tahiti – des spectacles de danse au Marae de Paea a introduit pour la première fois les groupes de chant au programme. Une nouveauté qui se mêle au format inédit imaginé cette année : quatre représentations uniques avec à chaque fois les prestations d’un groupe de chant et d’une troupe de danse au lieu d’un seul et même spectacle sur plusieurs dates.

De la danse et du chant. C’est ce que propose cette année le conservatoire artistique de Polynésie qui produit, depuis 2014, les traditionnels spectacles au Marae ‘Arahurahu de Paea. Un nouveau format qui rappelle un « peu l’esprit de Tahiti t’ia mai, le festival sans concours qui a eu lieu en 2021 à To’ata, et qui proposait aux troupes de danse et aux groupes de chant de se produire, à tour de rôle dans l’écrin si particulier du marae.

Quatre représentations uniques

Ainsi, quatre représentations ont lieu cette année, toutes uniques, puisqu’elles seront rythmées à chaque fois par des prestations de groupes différents. Une aubaine pour les formations de Manohiva, Toakura, Heikura nui et O Tahiti, mais surtout pour les groupes de chant de Tamariki Rapa, Taru’u, Reo Papara et Tamarii Tipaerui qui sont les premiers pupu himene a être invité à se produire sur ce site chargé d’histoire. « C’est un moment spécial pour le public et pour eux parce qu’il y a de la pédagogie, précise Fabien Dinard, le directeur du conservatoire. Ils ont le temps d’expliquer les voix, les chants… et le public ne peut pas bouger, il écoute et il est intéressé ».

Le Mana du Mara’e

Une manière donc de mettre les groupes de chant davantage en avant, mais aussi de leur redonner leur place dans le tableau culturel. « Avant le marae c’était ça. C’était d’abord le chant avant la danse, explique Pierrot Faraire le meneur de Tamariki Rapa, premier groupe de chant à s’être produit à Paea. « On est très content de représenter Rapa sur ce marae mythique. On avait toujours entendu parler de Arahurahu maintenant quand on se retrouve là, c’est autre chose. On sent le mana qui nous prend ».

Spectacle à guichets fermés

Ce « mana », c’est aussi ce qui, selon le directeur du conservatoire, attire autant le public chaque année. Les représentations prévues ce dimanche et le week-end prochain devraient d’ailleurs se tenir à guichet fermé. Ce format, mêlant chant et danse, semble séduire le public autant que l’ancien. Les spectacles du marae Arahurahu devraient donc une année sur deux se jouer de cette manière là. Il reste tout de même encore quelques places, retrouvez plus d’informations sur le site du conservatoire.