Festival Tahiti ti’a mai au marae Arahurahu : « un moment magique »

Six groupes participant au festival Tahiti ti’a mai se produiront à tour de rôle sur le site du marae Arahurahu de Paea entre le 17 juillet au 1er août. Le Conservatoire artistique de Polynésie française a bien avancé dans les installations et la billetterie est déjà ouverte.

Le site du marae Arahurahu de Paea accueillera à nouveau des spectacles pour ce mois de juillet sous un format exceptionnel. Au lieu groupe unique qui se voit chaque année, depuis 2014, accorder l’honneur de présenter son spectacle plusieurs fois à Paea, ce sont six après-midi qui s’enchaineront avec à chaque fois des groupes de ‘ori et de himene différents. Ce qui implique bien sûr d’adapter le site et la technique aux représentations de chacun. Un défi logistique pour les équipe du Conservatoire, qui sont, cette année comme depuis 2014, à la baguette au marae. Les installations ont commencé en début de semaine et le défi est en voie d’être relevé. Fabien Dinard, directeur CAPF, évoque « le succès de ce spectacle qui repose sur le cadre qui en fait un moment magique, avec les derniers rayons de soleil« .

Parmi les groupes qui passent en ce moment sur la scène de to’ata, on retrouvera à Paea six groupes de danse (Nonahere, Tamariki, Poerani, Tere Ori, Te Maeva, Hei Tahiti et Manahau Tahiti) et six groupes de chant traditionnel (Reo Papara, Tamari’i Tuha’a pae no Mahina, Tamari’i Apato’a no Papara, Tamari’i Rapa no Tahiti, Tiare Tarona, Tamari’i Outu’ai’ai). Le spectacle commence avec un accueil du public à 15 heures par le groupe de danse qui organisera des ateliers d’animation, puis la performance commencera avec le chant à 15h45 puis la danse jusqu’a environ 17 h15.

Pour rappel, le spectacle se fait en extérieur et n’est donc pas soumis à la jauge de public autorisé mais le port du masque reste obligatoire. La billetterie est ouverte de 8h30 à 16h30 du laundi au jeudi et 15h30 le vendredi, au CAPF, service comptabilité. Il sera aussi possible d’acheter des billets sur place s’il en reste. Renseignements au 40 50 14 14 et sur les sites du CAPF (www.conservatoire.pf et www.facebook.com/capftefareuparau)