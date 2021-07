Une possible circulation du variant Delta au fenua

« Deux cas variants contaminés localement par un cas variant importé ». C’est ce qu’ont détecté les tests des dépistage menés en fin de semaine dernière à Tahiti. Une nouvelle inquiétante, puisque tout le protocole sanitaire à l’entrée mis en place par le Pays vise justement à éviter une importation et une transmission locale des variants du virus, dont notamment ce variant Delta. L’enquête sanitaire a heureusement permis d’identifier la source de ces contamination comme l’a rapporté Tahiti Infos. Ce matin la cellule d’épi-surveillance confirme que les cas locaux ont été contaminés par un résident du fenua de retour de métropole.

La personne aurait d’abord été testée négative à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Non vaccinée, elle a toutefois été astreinte à un isolement de dix jours, destiné justement à s’assurer qu’elle n’a pas transporté le virus et développé la maladie après son arrivée. Sauf que ce voyageur n’a pas respecté son obligation d’isolement, ni ne s’est soumis aux tests de dépistage à J+4 et J+8, normalement obligatoire. « La personne s’est ensuite manifestée après avoir ressenti plusieurs symptômes, précise l’épidémiologiste Pierre-Henri Mallet. Elle a été diagnostiquée positive une dizaine de jours après son arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a”. Une enquête est toujours en cours pour tenter de repérer de potentiels cas contacts de ce voyageur ainsi que des deux personnes dont la contamination est avérée. “Il est possible d’imaginer la présence d’autres sujets contact non identifiés« , indique l’épidémiologiste.