Festival Tahiti Ti’a Mai : plus de 1000 nouvelles places disponibles chaque soir

L’assouplissement des restrictions sanitaires annoncées par le Haussariat permet aux organisateurs du festival Tahiti Ti’a Mai, qui remplace le Heiva cette année, de remplir un peu plus To’ata.

À lire aussi : Plus de limite de fréquentation dans les bars, les stades et les évènements en plein air

« Nous avons désormais la possibilité d’ouvrir To’atā dans sa pleine capacité », se réjouit la maison de la Culture dans un communiqué. La règle du “un siège sur deux occupé” est en effet levée pour les spectacles et évènements sportifs en extérieur. Ce qui permet de libérer plus d’un millier de places par soir pour le festival Tahiti Ti’a Mai, qui a commencé le 29 juin. Les places sont en vente sur le site de la Maison de la Culture. Des mouvements de places ont été effectués pour rassembler les personnes initialement séparées par un siège vide. Pas de préoccupation à avoir, donc, tous les billets déjà achetés restent valides et nos hôtesses vous accompagneront pour vous placer. « Attention, le port du masque et les mesures barrières sont toujours en vigueur » précisent les organisateurs.

À noter que, malgré la levée des jauges dans les établissements en plein air, mais aussi dans les salles fermées des bars ou les restaurants, les autorités ont maintenu, sans explication, la règle d’un siège sur deux dans les évènements culturels intérieur.