Juillet sans plastique, changer ses habitudes avant l’interdiction

« Plastic Free July », c’est le nom d’un défi mondial consistant à se passer de plastique à usage unique pendant un jour, une semaine, un mois. Pour les militants environnementaux qui relaient l’opération au fenua, c’est aussi l’occasion d’insister sur l’impact dévastateur de ces produits utilisés quelques secondes. Avant l’entrée en vigueur de la règlementation sur le sujet en Polynésie, l’idée et changer ses habitudes « progressivement et à plusieurs ».

« La Direction de l’Environnement récupère à peu près 300 tonnes de déchets dans les rivières avant les grandes crues de fin d’année« . Dire non au plastique à usage unique et trouver des alternatives au quotidien, c’est plus facile à plusieurs, d’après Jerry Biret, acteur de la promotion du développement durable en Polynésie. Il explique le principe du défi Juillet sans plastique : chacun se fixe un défi « pour un jour, une semaine ou un mois, entre amis ou collègues de travail, sans obligation de résultat ». Un « défi personnel » plus qu’une compétition, explique le militant environnemental, pour qui « il s’agit de nous sensibiliser sur la quantité de plastique à usage unique que nous utilisons quotidiennement. » L’événement qui existe depuis 2011 en Australie et 2014 au fenua, est « personnalisable » : « si le défi semble trop ardu » les participants peuvent choisir de ne faire une croix que sur certains produits : pailles et couverts, sacs de caisse, bouteilles, ou plats en plastiques à emporter.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

Le plastique, aujourd’hui très répandu dans nos modes de consommation, a aussi gagné tout notre environnement. Inventé dans les années 1850 il est toujours très apprécié pour son aspect indestructible et pratique. Mais son traitement ou non traitement après utilisation reste problématique. « Il va rester des années dans la nature ou dans un centre d’enfouissement pour nous« , rappelle Jerry Biret, perturbant au passage le développement de la faune et de la flore. D’où la nécessité de réduire la production et l’utilisation de plastique à usage unique.

Quid des alternatives ? Même si elles ne sont pas évidentes et souvent moins pratiques, elles existent. « Des produits réutilisables, qui vont être recyclés et qui vont durer, c’est ce qu’il faut privilégier » détaille le créateur du JT Vert. Chacun devra quoiqu’il arrive trouver de solutions : « le 1er janvier 2022, tous les sacs plastiques servant à l’emballage des marchandises dans les points de vente du Fenua seront interdits » rappelle Jerry Biret. C’est l’occasion de nous entraîner à cette prochaine révolution ».

Tout le monde peut participer et partager son expérience. Voici la marche à suivre :