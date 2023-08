Feu vert pour la création de la communauté de communes Arue, Papeete et Pirae

L’arrêté du haut-commissaire fixant le périmètre de Teporionu’u, 4e communauté de communes du fenua, a été publié. Papeete, Pirae et Arue ont à présent trois mois pour en formaliser l’organisation. Sa vocation première, l’assainissement, passe notamment par le raccordement à la station d’épuration de Fare Ute : il faudra lever 5,5 milliards de Fcfp pour réaliser ce projet.

Les tavana des trois communes avaient annoncé fin mai leur projet de créer la 4e communauté de communes de Polynésie. Baptisée Teporionu’u, sa double mission est de poursuivre le projet d’assainissement collectif des eaux usées et de mettre en place celui de la collecte et du traitement des déchets verts dans ces trois communes.

Le haut-commissaire a publié vendredi l’arrêté fixant le périmètre de Teporionu’u. Papeete, Pirae et Arue ont a présent trois mois pour fixer l’organisation de cet établissement public de coopération intercommunale qui concernera plus de 51 000 habitants.

Pour rappel, le Syndicat intercommunal à vocation unique créé en 2010 par Papeete et Pirae n’avait pas été au-delà de l’élaboration d’un schéma directeur. Depuis, l’ouverture il y a 7 ans de la station d’épuration de Fare Ute permet de voir plus grand. La station peut quadrupler son volume initial d’eaux usées traitées et le raccordement d’Arue, voire même d’une partie de Faa’a, peut être envisagé. En 2021, le coût du projet d’extension du réseau – 16km de tuyaux, 171 branchements – était évalué à 5,5 milliards de budget. Les maires des trois communes, qui vont contribuer sur fonds propres, ont aussi l’intention de solliciter le Pays, et sans doute l’État et l’Union européenne.