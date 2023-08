Ce dimanche, le front de mer réservé aux piétons et aux cyclistes

20e « Journée détente » organisée par la commune de Papeete, ce dimanche 27 août. de 13 à 18 heures, toute la partie du front de mer de Papeete comprise entre le rond-point de Tahiti nui (en bas de l’avenue Pouvanaa-a-Oopa) et le carrefour de l’avenue du Prince-Hinoi, sera fermée à la circulation des véhicules à moteur et livrée aux piétons et aux cyclistes.

C’est reparti pour les “Journées Détente” de la Ville de Papeete, avec la vingtième édition de cet événement très apprécié du public et notamment des familles. La population est ainsi invitée à sortir baskets, skates, vélos, poussettes et autres rollers pour venir flâner et s’amuser dans une ambiance paisible et sécurisée, tout en profitant des nombreuses animations proposées aux petits comme aux grands. Nani le clown, des ateliers de maquillage et de dessin, des toboggans gratuits, un marathon de tamure et du fitness, ou encore une initiation au basket-ball avec des mini tournois 3×3, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

On y verra aussi des stands d’information “santé”, avec dépistage du diabète par l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF), et “environnement”, avec le syndicat Fenua Ma. Le bureau de la la propreté urbaine de la Ville de Papeete sera également là pour livrer tous les secrets d’un compostage efficace.

