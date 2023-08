Les Tiki Toa en route pour Dubai après un 7-0 contre Salomon

Les Tiki Toa ont renouvelé samedi leur titre de champions océaniens avec une victoire 7-0 sur les Salomon. C’est la première fois à ce niveau de la compétition qu’une équipe ne marque aucun but. Les Tahitiens gagnent ainsi leur septième billet consécutif pour les Mondiaux, à Dubai en février prochain.

Du soleil, un petit vent frais et un stade comble à Aorai Tini Hau : les conditions étaient réunies pour que les Tiki Toa fassent de nouveau la démonstration de leur expérience et de leur classe, pour battre les îles Salomon et assurer leur place de représentants de l’Océanie aux Mondiaux de beach soccer qui se tiendront à Dubai en février 2024. L’équipe salomonaise, pionnière du jeu en Océanie – les « Bilikiki » ont remporté 4 finales océaniennes et une finale mondiale en 2009 – n’a pu que constater que depuis que Tahiti s’est mis au beach soccer, leur rêve de rééditer l’exploit ne s’est toujours pas réalisé.

Comme souvent le début du match a donné le ton, avec trois buts de Tahiti dans les 5 premières minutes (Salem, Tetauiara, Salem). Les Salomonais ont mis la pression au gardien de but Jonathan Torohia à deux reprises, sans succès. Dans la deuxième période ce sont Rainui Tze-Yu (14′), Tearii Labaste (18′) puis Teaonui Tehau (19′) qui ont marqué. Teahau qui a également marqué le dernier but de cette rencontre, quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Le capitaine, Raimana Li Fung Kuee, ne pouvait qu’être « très satisfait » : « Ce match, je pense qu’on l’a gagné avec la manière, en encaissant aucun but, ce qui n’est jamais arrivé dans une finale océanienne », dit-il.

Jean-François Martin, le P-dg de l’OPT également membre du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football, était lui aussi très satisfait – « un match très sérieux, très appliqué, très concentré ». Pour lui, les trois premiers buts en rapide succession ont « plié le match » , et ils sont à mettre au crédit de la préparation de l’équipe : « Les sacrifices que les joueurs ont fait, le staff aussi, hé bien ça paye. »

Jonathan Torohia a été nommé Gant d’or du tournoi, et Heirauarii Salem Meilleur joueur de cette édition. Le Fidjien Gabiriele Matanisiga, dont l’équipe termine troisième du tournoi, est Meilleur buteur.