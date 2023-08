L’Union européenne autorise le premier vaccin contre la bronchiolite

La Commission européenne annonce la mise sur le marché du premier vaccin contre la bronchiolite, à administrer aux femmes enceintes.

La commission européenne a annoncé vendredi soir qu’elle autorisait la mise sur le marché d’Abrysvo, le vaccin du géant pharmaceutique Pfizer contre la bronchiolite des nourrissons et des personnes de plus de 60 ans. L’Agence européenne des médicaments l’avait approuvé en juillet.

Le vaccin, administré aux femmes enceintes, cible le virus respiratoire syncytial (VRS), très contagieux, provoque des milliers de décès et des centaines de milliers d’hospitalisations dans le monde, en provoquant bronchiolites et pneumonies.

Par ailleurs, un traitement préventif développé conjointement par AstraZeneca et Sanofi, appelé Beyfortus et destiné aux nourrissons, a récemment été autorisé en Europe et aux États-Unis.