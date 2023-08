Chantal Galenon en mission en Nouvelle-Zélande et à Fidji

La ministre des Solidarités et du Logement s’envole aujourd’hui pour Auckland et Suva, où elle représentera la Polynésie au Women’s Forum du Forum des îles du Pacifique.

Avant de se rendre à Fidji, Chantal Galenon passera 48 heures à Auckland, où quatre rendez-vous sont prévus : deux avec des entreprises de construction de structures préfabriquées, TCS et Smart Solution Homes, une visite du Auckland Night Shelter Trust, une organisation caritative qui prévoit de construire un centre de nuit pour les SDF de la ville, et un rendez-vous avec Housing First, un programme du ministère néo-zélandais du Logement et de l’Urbanisme, qui combine le relogement de sans-abri avec un parcours de réinsertion.

La ministre des Solidarités et du Logement se rendra ensuite à Suva, pour la réunion des femmes leaders du Forum des îles du Pacifique, avant la grande réunion annuelle qui cette année se tiendra début novembre à Rarotonga. Son objectif est de s’assurer que les objectifs d’égalité de genre et d’inclusion sociale sont pris en compte dans la politique et les objectifs généraux du FIP.