Feu vert pour la licence multi-transports pour les îles

Le conseil des ministres a adopté mercredi l’arrêté permettant la délivrance d’une « licence multi-transports » aux Marquises, Tuamotu, Gambier et Australes. Une simplification administrative pour permettre plus de souplesse pour les transporteurs routiers des îles.

Dès sa promulgation dans quelques jours, l’arrêté pris mercredi en conseil des ministres va permettre aux transporteurs routiers -taxi ou transporteurs de marchandises- des archipels des Marquises, Tuamotu, Gambier et Australes de bénéficier d’une « licence multi-transports ». Objectif du Pays : dépoussiérer la règlementation dans les îles et rendre la législation plus souple pour permettre aux « chauffeur de véhicule de moins de dix places assises » d’exercer plusieurs activités avec la même licence.