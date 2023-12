Fifo 2024 : une sélection diversifiée et authentique

Le Festival international du film documentaire océanien, 21e du nom, se tiendra du 2 au 11 février prochain à la Maison de la culture, et également en ligne. Le jury ainsi que la sélection des films ont été dévoilés ce jeudi matin par les organisateurs.

Il entre dans sa troisième décennie. Le Festival international du film océanien (Fifo) prépare sa 21e édition qui aura lieu du 2 au 11 février prochain à la Maison de la culture. Une première conférence de presse de présentation a eu lieu ce jeudi matin pour présenter la composition du jury ainsi que la sélection des films qui seront projetés en compétition et hors compétition.

C’est une Néo-Zélandaise qui présidera le jury : Briar Grace Smith, réalisatrice, productrice et écrivaine māori sera entourée de six membres dont Carmen Doom, responsable d’édition des journaux télévisés de la chaîne Polynésie La 1ère et Heretu Tetahiotupa, artiste, président du comité organisateur du Matavaa o te henua enata à Nuku Hiva.

La sélection des films candidats (147 au total) a été faite par un comité de quinze personnes. Mareva Leu, ancienne déléguée générale de l’association du Fifo (l’Afifo) et membre du comité, revient sur les impressions partagées : « La sélection est très diversifiée et très représentative du Pacifique. Les films inscrits et retenus sont authentiques dans la manière de raconter les histoires, et cela nous a beaucoup touché. Les thèmes classiques du Fifo ont été traités comme l’environnement, l’identité, l’histoire. Une part belle est faite aux arts et à la recherche artistique en Océanie, d’autres abordent des questions difficiles comme la violence. Certains films ont retenu notre attention car leur traitement ou la manière d’aborder les sujets était un peu originale ou rarement vue au Fifo. »

Elle cite par exemple, sur la question de l’environnement, un film sur l’histoire de la politique environnementale en Australie. « On apprend beaucoup de choses », affirme Mareva Leu.

Au total, 10 films seront présentés en compétition, 13 hors-compétition, 7 courts-métrages documentaires ont été retenus, ainsi que 13 courts-métrages de fiction. Il y a six films polynésiens dans cette sélection.

Laura Théron, nouvelle déléguée générale de l’association du Fifo (l’Afifo), est l’organisatrice. En entrant dans une nouvelle décennie, elle décrit les challenges à relever. « Il faut s’inscrire dans une forme de continuité et en même temps permettre au Fifo de se renouveler, se réinventer. Car c’est une industrie en mouvement constant. Les formats de film changent, les thématiques évoluent, les façons dont on aborde les contrées ont changé. On ne fait plus des films documentaires comme on les faisait il y a 20 ans. »

Pour Laura Théron, une des pistes principales pour relever les challenges est « d’ouvrir les portes, de solliciter et de rendre possible les choses pour la jeunesse polynésienne. »

Le Fifo sera, pour la troisième année consécutive, en format hybride, c’est-à-dire à la fois en salle et en ligne (pour la Polynésie française, la zone océanienne, les outre-mers et la France) pendant deux semaines.